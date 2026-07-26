В Гродно сохранился орган 1750 года постройки прусских мастеров

В Гродно на левом берегу реки Неман расположен костел Девы Марии Ангельской. Храм и прилегающий к нему комплекс представляют историческую ценность благодаря архитектуре барокко, старинным иконам и самому старому органу в Белоруссии.

Фото: Pravda.Ru by Михаил Иванов is licensed under Все права защищены Интерьер готической церкви

История строительства и использования

Приход основали в 1635 году супруги Евстахий и Сюзанна Курчи, которые за счет собственных средств построили монастырь для монахов-францисканцев. Первые деревянные здания сгорели во время пожара, после чего комплекс восстановили из камня.

Во второй половине XVII века возвели костел, башню-колокольню, жилой корпус и ограду с воротами. В XVIII веке монастырь стал духовным центром Гродно, в том числе благодаря занятиям монахов печатным делом. После пожара 1759 года здание перестроили, что дополнило и расширило первоначальный архитектурный облик.

С середины XIX века до 1919 года здания комплекса использовались как тюрьма. Позже объект вернули католической общине. В 1920-е годы здесь служил Максимилиан Кольбе, позже причисленный церковью к лику святых мучеников. С 1989 года в костеле снова базируются францисканцы.

Ценности и архитектурные особенности

Внутреннее убранство храма включает объекты разных эпох:

Алтарная перегородка первой половины XVIII века в стиле рококо.

Композиция "Чествование Богородицы" (в описаниях 1700 года упоминается как образ в серебряном платье аугсбургского исполнения).

Чудотворный образ Божьей Матери Ангельской XVII века.

Иконы XVIII-XIX веков: "Матерь Божья Ченстоховская", "Св. Антоний с ребенком" (1872 г.) и "Матерь Божья с ребенком".

Особую значимость имеет орган, построенный прусскими мастерами в 1750 году на средства Констанции Михалины Лазовой. Инструмент дважды перестраивали, но его проспект и часть труб сохранились оригинальными.