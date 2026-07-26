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Специалисты в Минске предлагают услуги зоонянь по выгулу и передержке

Беларусь » Минск

В Минске работают специализированные зоогостиницы, где владельцы домашних животных могут оставить питомцев на время отпуска, командировки или ремонта в квартире. Такие заведения предлагают альтернативу домашней передержке, обеспечивая животным просторные комнаты вместо клеток и профессиональный уход.

Портрет боксёра с мягкими складками морды в домашней обстановке
Фото: Pravda.Ru by Иван Ковалев is licensed under Все права защищены
Портрет боксёра с мягкими складками морды в домашней обстановке

Сервис актуален для жителей столицы, которые не имеют возможности оставить собаку или кошку с родственниками или друзьями. Практически это означает, что питомец находится под присмотром персонала в контролируемой среде с соблюдением режима дня и гигиенических норм.

Условия размещения и стоимость

Для заселения в зоогостиницу владельцу необходимо предоставить ветеринарный паспорт животного. Персонал проверяет наличие обязательных вакцинаций и обработок от паразитов. Отношения между сторонами регулируются договором, который подписывается после внесения предоплаты.

Размещение организовано в светлых комнатах с лежанками и игрушками. Для собак предусмотрена отдельная огороженная лужайка для выгула на поводке. Чтобы снизить стресс животного при адаптации, рекомендуется привозить любимую подстилку или игрушку с привычным запахом.

Категория размещения Стоимость в сутки
Собаки до 10 кг 30 рублей
Собаки от 10 до 20 кг 40 рублей
ВИП-номер (малая комната) 60 рублей
ВИП-номер (большая комната) 80 рублей
Кошки (общая комната) 25 рублей
Кошки (ВИП-номер) от 60 рублей

Дополнительные услуги и обучение

Помимо проживания, в зоогостиницах доступны услуги груминга (стрижка, мытье, чистка ушей и глаз), стоимость которых начинается от 120 рублей. Владельцы получают регулярные фото- и видеоотчеты о состоянии питомца.

Для собак с поведенческими проблемами предлагаются курсы социализации, борьбы со страхами и обучение базовым командам по программе "Управляемая городская собака".

Альтернативные варианты присмотра

Для тех, кто не готов оставить животное в отеле, существуют другие решения:

  • Зооняни: специалисты по выгулу (от 15 рублей) или передержке на дому. Стоимость передержки собак составляет от 20 до 80 рублей, кошек — от 15 до 35 рублей в сутки.
  • Отдых с питомцем: некоторые санатории Белоруссии принимают животных. Например, в здравнице "Журавушка" (Нарочь) можно заселиться с питомцем ростом до 40 см в холке при наличии ветпаспорта и прививки от бешенства.

Ответы на популярные вопросы

Какие документы нужны для заселения в зоогостиницу?

Необходим ветеринарный паспорт с отметками о действующих вакцинациях и обработке от паразитов.

Как помочь питомцу быстрее привыкнуть к новому месту?

Рекомендуется взять с собой привычный корм, поводок, а также любимую игрушку или подстилку со знакомым запахом владельца.

Что делать, если собака проявляет агрессию в отеле?

Специалисты отмечают, что агрессия часто связана с неправильной социализацией или стрессом. В таких случаях можно воспользоваться услугами по коррекции поведения и обучению командам.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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