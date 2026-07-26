В Нижнем Новгороде и белорусской деревне Сычково установлены памятные знаки в честь Кирилла Чернова

Биографию уроженца Могилёвщины Кирилла Чернова, удостоенного звания Героя Советского Союза за бои на Днепре, изложил корреспондент агентства "Минск-Новости".
Кирилл Чернов родился в 1907 году в деревне Омеленская Слобода Могилёвской области. После семилетней школы работал слесарем на лесокомбинате в Бобруйске. В 1929 году ушел на службу в Красную армию, где получил военное образование в Объединенной белорусской военной школе в Минске и Высшей офицерской артиллерийской школе.
На фронт Чернов попал в августе 1941 года. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, а наибольшую известность получил во время сражения за Днепр.
Под его командованием истребительно-противотанковая артиллерийская бригада уничтожила более 40 вражеских танков и бронемашин. В октябре 1943 года на правом берегу Днепра сложилась критическая ситуация: туда перебросили орудия Чернова. Офицер лично руководил боем в течение двух суток, что позволило удержать стратегически важный плацдарм.
За мужество и успехи в бою 24 декабря 1943 года гвардии подполковнику присвоили звание Героя Советского Союза. Завершил он войну на территории Австрии.
Кирилл Чернов оставался на военной службе до 1961 года, после чего вышел в запас. Жил и работал в городе Горький (ныне Нижний Новгород), где скончался 18 октября 1972 года.
Память о герое сохранена в двух городах: в Нижнем Новгороде на его доме установлена мемориальная доска, а в белорусской деревне Сычково (у трассы М5) на Аллее Героев установлен памятный знак.
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