В Нижнем Новгороде и белорусской деревне Сычково установлены памятные знаки в честь Кирилла Чернова

Биографию уроженца Могилёвщины Кирилла Чернова, удостоенного звания Героя Советского Союза за бои на Днепре, изложил корреспондент агентства "Минск-Новости".

Фото: commons.wikimedia.org by Макс Владимирович Альперт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Советские воины-освободители проходят по улицам станицы Крымская

Кирилл Чернов родился в 1907 году в деревне Омеленская Слобода Могилёвской области. После семилетней школы работал слесарем на лесокомбинате в Бобруйске. В 1929 году ушел на службу в Красную армию, где получил военное образование в Объединенной белорусской военной школе в Минске и Высшей офицерской артиллерийской школе.

Боевой путь и подвиг

На фронт Чернов попал в августе 1941 года. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, а наибольшую известность получил во время сражения за Днепр.

Под его командованием истребительно-противотанковая артиллерийская бригада уничтожила более 40 вражеских танков и бронемашин. В октябре 1943 года на правом берегу Днепра сложилась критическая ситуация: туда перебросили орудия Чернова. Офицер лично руководил боем в течение двух суток, что позволило удержать стратегически важный плацдарм.

За мужество и успехи в бою 24 декабря 1943 года гвардии подполковнику присвоили звание Героя Советского Союза. Завершил он войну на территории Австрии.

После войны

Кирилл Чернов оставался на военной службе до 1961 года, после чего вышел в запас. Жил и работал в городе Горький (ныне Нижний Новгород), где скончался 18 октября 1972 года.

Память о герое сохранена в двух городах: в Нижнем Новгороде на его доме установлена мемориальная доска, а в белорусской деревне Сычково (у трассы М5) на Аллее Героев установлен памятный знак.