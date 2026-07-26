Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти лоферы будут носить все осенью 2026: 5 главных трендов, которые уже захватили подиумы
Йога или пилатес после 40? Эксперты раскрыли, какая практика действительно спасает спину и суставы
Регионы России получили право самостоятельно ограничивать продажу топлива на АЗС
Серебро вместо маскировки: холодные оттенки превращают седину в дорогую деталь образа
Карьерные амбиции стоят слишком дорого: трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет
Арбузы и дыни сменили клубнику на прилавках рынка Комаровка
Ясный ум при полной патологии: найден скрытый щит, не дающий разрушительным белкам убить память
Поиски внеземного разума в проекте Breakthrough Listen затронули 6 миллионов звезд
Августовский перерасчёт удивит многих: кому из пенсионеров добавят почти 20% к выплатам

В Нижнем Новгороде и белорусской деревне Сычково установлены памятные знаки в честь Кирилла Чернова

Беларусь » Могилев

Биографию уроженца Могилёвщины Кирилла Чернова, удостоенного звания Героя Советского Союза за бои на Днепре, изложил корреспондент агентства "Минск-Новости".

Советские воины-освободители проходят по улицам станицы Крымская
Фото: commons.wikimedia.org by Макс Владимирович Альперт, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Советские воины-освободители проходят по улицам станицы Крымская

Кирилл Чернов родился в 1907 году в деревне Омеленская Слобода Могилёвской области. После семилетней школы работал слесарем на лесокомбинате в Бобруйске. В 1929 году ушел на службу в Красную армию, где получил военное образование в Объединенной белорусской военной школе в Минске и Высшей офицерской артиллерийской школе.

Боевой путь и подвиг

На фронт Чернов попал в августе 1941 года. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, а наибольшую известность получил во время сражения за Днепр.

Под его командованием истребительно-противотанковая артиллерийская бригада уничтожила более 40 вражеских танков и бронемашин. В октябре 1943 года на правом берегу Днепра сложилась критическая ситуация: туда перебросили орудия Чернова. Офицер лично руководил боем в течение двух суток, что позволило удержать стратегически важный плацдарм.

За мужество и успехи в бою 24 декабря 1943 года гвардии подполковнику присвоили звание Героя Советского Союза. Завершил он войну на территории Австрии.

После войны

Кирилл Чернов оставался на военной службе до 1961 года, после чего вышел в запас. Жил и работал в городе Горький (ныне Нижний Новгород), где скончался 18 октября 1972 года.

Память о герое сохранена в двух городах: в Нижнем Новгороде на его доме установлена мемориальная доска, а в белорусской деревне Сычково (у трассы М5) на Аллее Героев установлен памятный знак.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Мир. Новости мира
Токаев сделал выговор Путину в Омске за войну с братской Украиной
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Садоводство, цветоводство
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Популярное
Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам

На российский рынок вернулась модель, ставшая символом неубиваемой механики, предлагая сочетание простоты конструкции и исключительного ресурса узлов.

Бессмертный двигатель из золотой эры Тойоты: возвращение модели обрушило интерес к современным аналогам
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Надежнее китайцев и доступнее отечественных авто: в регионы завезли практичный трехрядный минивэн
Кабачки в маринаде: быстрый летний рецепт без жарки и лишней влаги лучше любого салата
Чугунный лабиринт: как легко выгнать вековую пыль из недр старой батареи
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Зелёное волшебство в саду: как из одной веточки вырастить целую смородиновую рощу
Зеленые томаты покраснеют прямо на кусте: раствор, который ускоряет созревание на неделю
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Последние материалы
Йога или пилатес после 40? Эксперты раскрыли, какая практика действительно спасает спину и суставы
Регионы России получили право самостоятельно ограничивать продажу топлива на АЗС
Серебро вместо маскировки: холодные оттенки превращают седину в дорогую деталь образа
Карьерные амбиции стоят слишком дорого: трудоголизм может сократить жизнь на 25 лет
Арбузы и дыни сменили клубнику на прилавках рынка Комаровка
Ясный ум при полной патологии: найден скрытый щит, не дающий разрушительным белкам убить память
Поиски внеземного разума в проекте Breakthrough Listen затронули 6 миллионов звезд
Августовский перерасчёт удивит многих: кому из пенсионеров добавят почти 20% к выплатам
Прослужат 50 лет: 3 лучших материала для грядок вместо гниющего дерева
Кайнозой: как планета восстанавливалась после вымирания динозавров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.