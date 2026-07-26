Арбузы и дыни сменили клубнику на прилавках рынка Комаровка

На столичном рынке "Комаровка" в конце июля сменился ассортимент сезонных продуктов: клубника и черешня исчезают с прилавков, уступая место арбузам, дыням и винограду. Мониторинг цен от 26 июля зафиксировал разброс стоимости овощей и фруктов в зависимости от их сорта, качества и места продажи.
Выбор овощей остается широким. Свежий крупный картофель продают по 3 рубля за кг. Цены на помидоры варьируются от 7 до 12 рублей за кг, при этом средний показатель составляет 8-10 рублей.
Ситуация с огурцами зависит от их формы и происхождения:
Кабачки прибавили в цене и теперь стоят от 2 рублей за кг. Также на прилавках представлены баклажаны и цветная капуста по 5 рублей, зеленый сладкий перец по 4 рубля, а красный салатный лук — по 10 рублей за кг. Молодая кукуруза стоит от 5 до 6,50 рубля за килограмм.
Появились первые партии арбузов и дынь. Казахстанские арбузы стоят 3,50 рубля за кг, азербайджанские — 4,90 рубля. Дыни продают по цене от 4,90 до 7 рублей за кг.
|Продукт
|Цена (руб/кг или шт)
|Виноград
|от 14-15
|Инжир (поштучно)
|12 за 1 шт.
|Абрикосы (Молдова)
|10,90
|Персики, нектарины, сливы
|13-27
|Бананы (Эквадор)
|6
Ягодный ассортимент постепенно сокращается. Остатки клубники стоят 16 рублей за кг, черешню продают по 8-11 рублей, вишню — по 6 рублей, а садовую голубику — по 10-13 рублей за кг.
Популярные ягоды в полулитровых стаканчиках стоят следующее:
На рынке много лисичек: в обычных рядах их цена составляет 13-14 рублей за кг, на социальных рядах стоимость поднимается до 24 рублей. Также в продаже появились грецкие орехи по цене 10 рублей за килограмм.
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