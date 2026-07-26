Арбузы и дыни сменили клубнику на прилавках рынка Комаровка

На столичном рынке "Комаровка" в конце июля сменился ассортимент сезонных продуктов: клубника и черешня исчезают с прилавков, уступая место арбузам, дыням и винограду. Мониторинг цен от 26 июля зафиксировал разброс стоимости овощей и фруктов в зависимости от их сорта, качества и места продажи.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены Открытый рынок: прилавки с овощами, фруктами и зеленью

Овощи: от бюджетных до премиальных

Выбор овощей остается широким. Свежий крупный картофель продают по 3 рубля за кг. Цены на помидоры варьируются от 7 до 12 рублей за кг, при этом средний показатель составляет 8-10 рублей.

Ситуация с огурцами зависит от их формы и происхождения:

"Домашние" огурцы идеальной формы стоят около 7 рублей за кг (в некоторых точках можно договориться о цене в 6 рублей).

Крупные грунтовые плоды неправильной формы доступны по 2-2,50 рубля за кг.

Сорт "Родничок" из Молодечно на социальных рядах продают по 12 рублей за кг.

Кабачки прибавили в цене и теперь стоят от 2 рублей за кг. Также на прилавках представлены баклажаны и цветная капуста по 5 рублей, зеленый сладкий перец по 4 рубля, а красный салатный лук — по 10 рублей за кг. Молодая кукуруза стоит от 5 до 6,50 рубля за килограмм.

Фрукты и ягоды: сезонные обновления

Появились первые партии арбузов и дынь. Казахстанские арбузы стоят 3,50 рубля за кг, азербайджанские — 4,90 рубля. Дыни продают по цене от 4,90 до 7 рублей за кг.

Продукт Цена (руб/кг или шт) Виноград от 14-15 Инжир (поштучно) 12 за 1 шт. Абрикосы (Молдова) 10,90 Персики, нектарины, сливы 13-27 Бананы (Эквадор) 6

Ягодный ассортимент постепенно сокращается. Остатки клубники стоят 16 рублей за кг, черешню продают по 8-11 рублей, вишню — по 6 рублей, а садовую голубику — по 10-13 рублей за кг.

Популярные ягоды в полулитровых стаканчиках стоят следующее:

Малина и земляничная малина — 15 рублей (брестская малина на развес — 22,90 рубля за кг).

Ежевика — 12 рублей.

Черника, крыжовник, мелкая малина — 8 рублей.

Грибы и орехи

На рынке много лисичек: в обычных рядах их цена составляет 13-14 рублей за кг, на социальных рядах стоимость поднимается до 24 рублей. Также в продаже появились грецкие орехи по цене 10 рублей за килограмм.