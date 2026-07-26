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Прогулы на работе привели минчанина к уголовному делу о неуплате алиментов

Беларусь » Минск

В Минске 50-летнего мужчину будут судить за уклонение от выплаты расходов на содержание двоих детей, которые находятся на гособеспечении. Уголовное дело передано в суд прокуратурой Октябрьского района.

алименты
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
алименты

Событие касается жителей Минска и напоминает об ответственности родителей перед государством, когда дети остаются на попечении республики из-за образа жизни законных представителей.

Согласно решению суда, мужчина с января 2013 года должен был совместно с супругой возмещать государству средства на содержание дочерей. Однако выплаты были нерегулярными. Фигурант работает рабочим по комплексной уборке в коммунальном предприятии Октябрьского района, но систематически прогуливал работу без уважительных причин. Это привело к тому, что он перестал выполнять финансовые обязательства в полном объеме.

Сотрудники отдела принудительного исполнения предупреждали мужчину о последствиях, но он игнорировал требования. В итоге против него возбудили новое уголовное дело.

"Обвиняемый дважды привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 174 УК ("Уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся или находившихся на государственном обеспечении"), санкция которой — вплоть до двух лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал", — сообщил заместитель прокурора Октябрьского района Юрий Совловец.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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