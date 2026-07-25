Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур

Сотрудник МЧС из Дубровно в период отпуска помогает родному хозяйству собирать урожай. Сергей Бережнов, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Дубровенского РОЧС, работает механизатором в ОАО "Боброво-Агро".

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Сбор свеклы на поле

Сергей пришел в это хозяйство еще в 2012 году как слесарь по ремонту автомобилей и механизатор. Несмотря на смену профессии три года назад, он ежегодно возвращается на поля во время жатвы.

В текущем сезоне спасатель управляет отечественным комбайном GS12A1. По словам Бережнова, машина оснащена бортовым компьютером и джойстиком, что позволяет в реальном времени контролировать скорость движения, загрузку двигателя, показатели обмолота и уровень потерь зерна.

На утро пятницы Сергей намолотил 270 тонн озимого ячменя и 45 тонн озимого рапса. В прошлом году его личный результат составил 1800 тонн зерна.

Ход уборки в ОАО "Боброво-Агро"

Главный агроном хозяйства Рустам Рузиев сообщил, что аграрии уже сжали 165 гектаров озимого ячменя. Средняя урожайность составила 37,5 центнера с гектара.

Культура Площадь уборки / План (га) Озимый рапс 85 из 300 Озимая пшеница 0 из 750 Зерновой и зернобобовый клин (всего) 1500

В хозяйстве задействовано шесть комбайнов, два из которых используют систему автоматического подруливания. Влажность рапса сейчас составляет 14-16%. Для доработки зерна используются сушильные комплексы мощностью до 100 тонн семян в сутки.

Ситуация в Витебской области

Начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Инна Богданова сообщила, что в регионе убрано 24,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (9% от плана).

Дубровенский район входит в тройку лидеров области по темпам уборки. Здесь обмолочено 2,6 тысячи гектаров из запланированных 20,5 тысяч (12,5%).

Показатели урожайности и прогресса работ:

Средняя урожайность по области: 30,6 ц/га; в Дубровенском районе — 29,5 ц/га.

Уборка озимого ячменя по области завершена на 90%, в Дубровенском районе — на 97%.

Помимо Сергея Бережнова, к работам в ОАО "Боброво-Агро" привлечен сотрудник Дубровенского лесхоза Александр Сидорцов.