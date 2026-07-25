Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур

Сотрудник МЧС из Дубровно в период отпуска помогает родному хозяйству собирать урожай. Сергей Бережнов, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Дубровенского РОЧС, работает механизатором в ОАО "Боброво-Агро".
Сергей пришел в это хозяйство еще в 2012 году как слесарь по ремонту автомобилей и механизатор. Несмотря на смену профессии три года назад, он ежегодно возвращается на поля во время жатвы.
В текущем сезоне спасатель управляет отечественным комбайном GS12A1. По словам Бережнова, машина оснащена бортовым компьютером и джойстиком, что позволяет в реальном времени контролировать скорость движения, загрузку двигателя, показатели обмолота и уровень потерь зерна.
На утро пятницы Сергей намолотил 270 тонн озимого ячменя и 45 тонн озимого рапса. В прошлом году его личный результат составил 1800 тонн зерна.
Главный агроном хозяйства Рустам Рузиев сообщил, что аграрии уже сжали 165 гектаров озимого ячменя. Средняя урожайность составила 37,5 центнера с гектара.
|Культура
|Площадь уборки / План (га)
|Озимый рапс
|85 из 300
|Озимая пшеница
|0 из 750
|Зерновой и зернобобовый клин (всего)
|1500
В хозяйстве задействовано шесть комбайнов, два из которых используют систему автоматического подруливания. Влажность рапса сейчас составляет 14-16%. Для доработки зерна используются сушильные комплексы мощностью до 100 тонн семян в сутки.
Начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Инна Богданова сообщила, что в регионе убрано 24,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (9% от плана).
Дубровенский район входит в тройку лидеров области по темпам уборки. Здесь обмолочено 2,6 тысячи гектаров из запланированных 20,5 тысяч (12,5%).
Показатели урожайности и прогресса работ:
Помимо Сергея Бережнова, к работам в ОАО "Боброво-Агро" привлечен сотрудник Дубровенского лесхоза Александр Сидорцов.
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