Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Черная, красная или белая смородина: одна укрепляет сосуды, другая снижает риск аллергии
Сердце разрывается от такой доброты: Ваня Дмитриенко подготовил сюрприз для маленькой гостьи
Система «Дозор» протестирована в Кировском и Промышленном районах Самары
Вице-премьер Александр Новак сообщил о временном возврате к выпуску бензина Евро-3
Липецкая область инвестировала более 2,6 млрд рублей в развитие торговой отрасли
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля

Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур

Беларусь

Сотрудник МЧС из Дубровно в период отпуска помогает родному хозяйству собирать урожай. Сергей Бережнов, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Дубровенского РОЧС, работает механизатором в ОАО "Боброво-Агро".

Сбор свеклы на поле
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сбор свеклы на поле

Сергей пришел в это хозяйство еще в 2012 году как слесарь по ремонту автомобилей и механизатор. Несмотря на смену профессии три года назад, он ежегодно возвращается на поля во время жатвы.

В текущем сезоне спасатель управляет отечественным комбайном GS12A1. По словам Бережнова, машина оснащена бортовым компьютером и джойстиком, что позволяет в реальном времени контролировать скорость движения, загрузку двигателя, показатели обмолота и уровень потерь зерна.

На утро пятницы Сергей намолотил 270 тонн озимого ячменя и 45 тонн озимого рапса. В прошлом году его личный результат составил 1800 тонн зерна.

Ход уборки в ОАО "Боброво-Агро"

Главный агроном хозяйства Рустам Рузиев сообщил, что аграрии уже сжали 165 гектаров озимого ячменя. Средняя урожайность составила 37,5 центнера с гектара.

Культура Площадь уборки / План (га)
Озимый рапс 85 из 300
Озимая пшеница 0 из 750
Зерновой и зернобобовый клин (всего) 1500

В хозяйстве задействовано шесть комбайнов, два из которых используют систему автоматического подруливания. Влажность рапса сейчас составляет 14-16%. Для доработки зерна используются сушильные комплексы мощностью до 100 тонн семян в сутки.

Ситуация в Витебской области

Начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Инна Богданова сообщила, что в регионе убрано 24,8 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур (9% от плана).

Дубровенский район входит в тройку лидеров области по темпам уборки. Здесь обмолочено 2,6 тысячи гектаров из запланированных 20,5 тысяч (12,5%).

Показатели урожайности и прогресса работ:

  • Средняя урожайность по области: 30,6 ц/га; в Дубровенском районе — 29,5 ц/га.
  • Уборка озимого ячменя по области завершена на 90%, в Дубровенском районе — на 97%.

Помимо Сергея Бережнова, к работам в ОАО "Боброво-Агро" привлечен сотрудник Дубровенского лесхоза Александр Сидорцов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Шоу-бизнес
Сцену больше не заменить тишиной: появление Аллы Пугачёвой в Юрмале обернулось горьким признанием
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Приморский край
Рыбы фугу мешают промыслу в Приморье из-за массового скопления у лодок
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Еда и рецепты
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Популярное
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС

Пекин ввёл жесткие ограничения для ряда европейских корпораций, что может привести к срыву сроков поставок вооружений и удорожанию помощи Украине.

Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Много убитых: удар ВКС РФ по полигону под Киевом сорвал закрытую выставку вооружений
Мир на пороге большой крови: Трамп и Нетаньяху загнали себя в безвыходную ловушку рейтингов Юрий Бочаров Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Последние материалы
РТРС предупредила о временных отключениях телеканалов в Сургуте
Саратовская область финансирует решение острых проблем водоснабжения сельских территорий
Штаб по благоустройству Новосибирска фиксирует нарушения состояния фасадов зданий
Витебская область убрала 9% запланированного объема зерновых и зернобобовых культур
Сроки завершения работ на кольце Ленина в Сургуте пересмотрели с 24 на 31 июля
Спортивная площадка в деревне Борисовичи обеспечит доступ к спорту сельским жителям
Администрация Калининграда ограничила доступ к карьеру "Мечта" по санитарным нормам
В Кузбассе зафиксировали более трех тысяч случаев кибермошенничества за полгода
Названы сроки осенней посадки клубники в зависимости от региона
В Мордовии предупреждают о риске заражения боррелиозом и анаплазмозом через укусы клещей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.