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Сборная Белоруссии по дзюдо до 18 лет получила десять призовых мест в Макао

Беларусь

Сборная Белоруссии по дзюдо завоевала десять медалей на этапе Кубка Азии среди юношей и девушек до 18 лет, который прошел в Макао. В итоге команда получила пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды.

Борцовский поединок
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Борцовский поединок
Медаль Спортсмены (весовая категория)
Золото Иван Бурдукевич (до 66 кг), Феликс Савченко (до 81 кг), Глеб Савченко (до 90 кг), Алексей Будкевич (свыше 90 кг), Софья Ярмонтович (свыше 70 кг)
Серебро Александра Князева (до 44 кг), Алисия Жарская (до 52 кг)
Бронза Константин Кишкунов (до 55 кг), Егор Жабин (до 81 кг), Лаура Ковалевская (до 48 кг)

В соревнованиях приняли участие более 120 дзюдоистов из 13 стран.

Следующий этап Кубка Азии в Макао пройдет 26 июля. В этот раз на татами выйдут юниоры до 21 года, Белоруссию представят 16 атлетов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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