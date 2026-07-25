Сборная Белоруссии по дзюдо до 18 лет получила десять призовых мест в Макао

Сборная Белоруссии по дзюдо завоевала десять медалей на этапе Кубка Азии среди юношей и девушек до 18 лет, который прошел в Макао. В итоге команда получила пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды.
|Медаль
|Спортсмены (весовая категория)
|Золото
|Иван Бурдукевич (до 66 кг), Феликс Савченко (до 81 кг), Глеб Савченко (до 90 кг), Алексей Будкевич (свыше 90 кг), Софья Ярмонтович (свыше 70 кг)
|Серебро
|Александра Князева (до 44 кг), Алисия Жарская (до 52 кг)
|Бронза
|Константин Кишкунов (до 55 кг), Егор Жабин (до 81 кг), Лаура Ковалевская (до 48 кг)
В соревнованиях приняли участие более 120 дзюдоистов из 13 стран.
Следующий этап Кубка Азии в Макао пройдет 26 июля. В этот раз на татами выйдут юниоры до 21 года, Белоруссию представят 16 атлетов.
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