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Ученые Белоруссии адаптируют 1,2 тысячи коров из Дании для селекции новой породы

Беларусь

Белоруссия закрепила статус одного из мировых лидеров по потреблению цельномолочной продукции и сливочного масла на душу населения, опередив по этому показателю США, Канаду и страны Евросоюза. Сейчас страна является крупным экспортером молочных продуктов: около 60% производимого молока уходит за рубеж, что в прошлом году принесло бюджету 9 млрд у. е.

Фермер за работой на молочной ферме
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Фермер за работой на молочной ферме

Такие результаты стали возможны благодаря переходу на новые породы скота и автоматизацию процессов доения. Основным направлением развития стало выведение высокопродуктивного стада, способного обеспечить производство 10,5 млн тонн молока к 2030 году.

От черно-пестрых к голштинизированным

До 1960-х годов в Белоруссии преобладали неприхотливые, но низкопродуктивные породы (костромская, ярославская, сычевская), где надой в 4 тысячи кг считался успехом. В 1970-х акцент сместился на белорусских черно-пестрых коров, что подняло продуктивность до 5-6 тысяч кг.

Для дальнейшего роста была создана белорусская голштинизированная порода, утвержденная в 2020 году. Генетический потенциал стада повысили за счет импорта быков-производителей из-за рубежа. В отличие от ряда соседних стран, Белоруссия закупала не телочек, а только производителей (один на 10 тысяч коров), что значительно сократило затраты.

Характеристики голштинизированной породы:

  • Надои при оптимальном кормлении: 10 000-12 000 кг за лактацию.
  • Содержание жира: 3,6-3,8%.
  • Содержание белка: 3,0-3,2%.

Технологически отрасль перешла от выпаса к стойловому содержанию с использованием автоматизированных систем доения: вращающихся платформ ("Карусель"), залов типа "Елочка" и "Параллель".

Ставка на красную породу

Высокая продуктивность голштинок привела к снижению их здоровья и воспроизводительных качеств. В качестве альтернативы власти и ученые выбрали селекцию красных молочных пород. По поручению Президента к 2030 году планируется создать высокопродуктивную красную породу, которая дополнит или заменит текущие варианты.

Первый этап проекта уже завершен: закуплены и адаптированы к местным условиям 1,2 тысячи голов из Дании. Сейчас ученые выявляют генетические маркеры для создания собственной белорусской популяции.

Преимущество красной породы Описание/Показатель
Качество молока Повышенное содержание жира, белка и витаминов (идеально для сыров)
Усвояемость Гипоаллергенность, высокий процент бета-казеина А2А2 (до 70% против 30% у голштинок)
Целевой стандарт удоя Не менее 8500 кг (жир от 4,4%, белок от 3,4%)

Пищевая ценность молока

Молоко остается базовым продуктом питания благодаря сбалансированному составу микро- и макроэлементов. В 100 мл продукта содержится 120 мг кальция, который необходим для здоровья костей, зубов и работы мышц.

Особенности состава:

  • Белки: обладают высокой биологической ценностью.
  • Жиры: расщеплены на мелкие частицы, что облегчает усвоение.
  • Лактоза: содержит компоненты, участвующие в формировании клеток мозга.

Факты о животных

Коровы обладают сложной физиологией и социальным поведением:

  • Вкусовое восприятие: 25 тысяч рецепторов на языке (у человека — около 10 тысяч).
  • Зрение: угол обзора составляет 330°, однако животные не видят красный цвет.
  • Идентификация: каждая корова имеет уникальный узор на носу, который служит аналогом отпечатка пальца.
  • Коммуникация: используют до 11 типов звуковых сигналов для передачи информации стаду.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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