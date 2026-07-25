Ученые Белоруссии адаптируют 1,2 тысячи коров из Дании для селекции новой породы

Белоруссия закрепила статус одного из мировых лидеров по потреблению цельномолочной продукции и сливочного масла на душу населения, опередив по этому показателю США, Канаду и страны Евросоюза. Сейчас страна является крупным экспортером молочных продуктов: около 60% производимого молока уходит за рубеж, что в прошлом году принесло бюджету 9 млрд у. е.
Такие результаты стали возможны благодаря переходу на новые породы скота и автоматизацию процессов доения. Основным направлением развития стало выведение высокопродуктивного стада, способного обеспечить производство 10,5 млн тонн молока к 2030 году.
До 1960-х годов в Белоруссии преобладали неприхотливые, но низкопродуктивные породы (костромская, ярославская, сычевская), где надой в 4 тысячи кг считался успехом. В 1970-х акцент сместился на белорусских черно-пестрых коров, что подняло продуктивность до 5-6 тысяч кг.
Для дальнейшего роста была создана белорусская голштинизированная порода, утвержденная в 2020 году. Генетический потенциал стада повысили за счет импорта быков-производителей из-за рубежа. В отличие от ряда соседних стран, Белоруссия закупала не телочек, а только производителей (один на 10 тысяч коров), что значительно сократило затраты.
Характеристики голштинизированной породы:
Технологически отрасль перешла от выпаса к стойловому содержанию с использованием автоматизированных систем доения: вращающихся платформ ("Карусель"), залов типа "Елочка" и "Параллель".
Высокая продуктивность голштинок привела к снижению их здоровья и воспроизводительных качеств. В качестве альтернативы власти и ученые выбрали селекцию красных молочных пород. По поручению Президента к 2030 году планируется создать высокопродуктивную красную породу, которая дополнит или заменит текущие варианты.
Первый этап проекта уже завершен: закуплены и адаптированы к местным условиям 1,2 тысячи голов из Дании. Сейчас ученые выявляют генетические маркеры для создания собственной белорусской популяции.
|Преимущество красной породы
|Описание/Показатель
|Качество молока
|Повышенное содержание жира, белка и витаминов (идеально для сыров)
|Усвояемость
|Гипоаллергенность, высокий процент бета-казеина А2А2 (до 70% против 30% у голштинок)
|Целевой стандарт удоя
|Не менее 8500 кг (жир от 4,4%, белок от 3,4%)
Молоко остается базовым продуктом питания благодаря сбалансированному составу микро- и макроэлементов. В 100 мл продукта содержится 120 мг кальция, который необходим для здоровья костей, зубов и работы мышц.
Особенности состава:
Коровы обладают сложной физиологией и социальным поведением:
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