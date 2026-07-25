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Спортивно-массовое мероприятие в Минске приведет к перекрытию дорог и изменению маршрутов

Беларусь

В Минске 26 июля изменятся маршруты движения ряда автобусов и троллейбусов. Ограничения связаны с проведением спортивно-массового мероприятия, которое потребует перекрытия отдельных участков дорог.

Вид на стадион
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Вид на стадион

Изменения вступят в силу в 06:45 и будут действовать до 14:45. В указанный период транспорт будет курсировать по измененным трассам, но с выполнением всех остановочных пунктов на этих участках, если в описании маршрута не указано обратное.

Изменения в движении автобусов

Маршрут Особенности движения 26 июля (06:45 — 14:45)
№ 1 В сторону ДС "Веснянка": через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова, Тимирязева и Нарочанскую. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". Со стороны ДС "Веснянка" — без изменений.
№ 11 От пр. Пушкина до ДС "Веснянка" пойдет через ул. Тимирязева и Нарочанскую. В сторону ул. Маршала Лосика — без изменений.
№ 29 В сторону ДС "Кунцевщина" от пр. Машерова: по ул. Даумана, Старовиленскому тракту и Орловской. В сторону ДС "Карастояновой" от пр. Победителей: по ул. Немиге, М. Богдановича и пр. Машерова.
№ 44, 136 В сторону ст. "Ждановичи" от пр. Машерова: по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, Орловской, Л. Украинки, Тимирязева и а/д Р-28. В сторону ДС "Карастояновой" от пр. Победителей: через ул. Немиге, М. Богдановича и пр. Машерова.
№ 46 В сторону пл. Бангалор от пр. Машерова: по ул. Заславской, Мельникайте, пр. Победителей, ул. Немиге, М. Богдановича, Я. Купалы и Куйбышева в обоих направлениях.
№ 69 В сторону ж/р Масюковщина: по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова, Тимирязева, Л. Украинки и пр. Пушкина. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". Со стороны ж/р Масюковщина — без изменений.
№ 73 В сторону ж/р Лебяжий от ул. Немиги: через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова и Тимирязева. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". В обратном направлении — без изменений.
№ 76э От ДС "Ангарская-4" пойдет через ул. Орловской, Л. Украинки и Тимирязева (остановка "Леси Украинки" работает). В обратном направлении — без изменений.
№ 91 От ул. М. Богдановича до ДС "Веснянка": через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова, Тимирязева и Нарочанскую. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". В обратном направлении: по ул. Нарочанской, пр. Победителей и ул. Немиге.
№ 119с В сторону ст. "Ждановичи": по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова, Тимирязева и а/д Р-28 (остановки "Белпроект", "Заславская", "Саперов", "2-я городская детская больница", "Ратомская" работают). Со стороны ст. "Ждановичи" — без изменений.
№ 133 В сторону ж/р Лебяжий пойдет через ул. Орловской, Л. Украинки и Тимирязева. В направлении ДС "Карбышева" — без изменений.

Движение троллейбусов

Помимо автобусов, изменения коснутся двух троллейбусных маршрутов:

  • № 10: маршрут со стороны ДС "Малиновка-4" сокращен до ДС "Масюковщина".
  • № 77: от пр. Пушкина движение организуется по ул. Орловской, пр. Победителей, ул. Саперов, Тимирязева, Л. Украинки и далее по маршруту через пр. Пушкина.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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