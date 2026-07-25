Спортивно-массовое мероприятие в Минске приведет к перекрытию дорог и изменению маршрутов

№ 1 В сторону ДС "Веснянка": через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова, Тимирязева и Нарочанскую. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". Со стороны ДС "Веснянка" — без изменений.

№ 11 От пр. Пушкина до ДС "Веснянка" пойдет через ул. Тимирязева и Нарочанскую. В сторону ул. Маршала Лосика — без изменений.

№ 29 В сторону ДС "Кунцевщина" от пр. Машерова: по ул. Даумана, Старовиленскому тракту и Орловской. В сторону ДС "Карастояновой" от пр. Победителей: по ул. Немиге, М. Богдановича и пр. Машерова.

№ 44, 136 В сторону ст. "Ждановичи" от пр. Машерова: по ул. Даумана, Старовиленскому тракту, Орловской, Л. Украинки, Тимирязева и а/д Р-28. В сторону ДС "Карастояновой" от пр. Победителей: через ул. Немиге, М. Богдановича и пр. Машерова.

№ 46 В сторону пл. Бангалор от пр. Машерова: по ул. Заславской, Мельникайте, пр. Победителей, ул. Немиге, М. Богдановича, Я. Купалы и Куйбышева в обоих направлениях.

№ 69 В сторону ж/р Масюковщина: по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова, Тимирязева, Л. Украинки и пр. Пушкина. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". Со стороны ж/р Масюковщина — без изменений.

№ 73 В сторону ж/р Лебяжий от ул. Немиги: через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова и Тимирязева. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". В обратном направлении — без изменений.

№ 76э От ДС "Ангарская-4" пойдет через ул. Орловской, Л. Украинки и Тимирязева (остановка "Леси Украинки" работает). В обратном направлении — без изменений.

№ 91 От ул. М. Богдановича до ДС "Веснянка": через пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславскую, пр. Машерова, Тимирязева и Нарочанскую. Не будет заезжать на остановку "Минский завод холодильников". В обратном направлении: по ул. Нарочанской, пр. Победителей и ул. Немиге.

№ 119с В сторону ст. "Ждановичи": по пр. Победителей, ул. Мельникайте, Заславской, пр. Машерова, Тимирязева и а/д Р-28 (остановки "Белпроект", "Заславская", "Саперов", "2-я городская детская больница", "Ратомская" работают). Со стороны ст. "Ждановичи" — без изменений.