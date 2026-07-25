Мошенники в Белоруссии выманивают деньги через фейковые аккаунты начальников

В Белоруссии фиксируют рост случаев интернет-мошенничества по схеме Fake boss. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты руководителей в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у их подчиненных.
Эта схема затрагивает работников государственных органов, здравоохранения, образования и промышленности. Мошенники используют методы социального инжиниринга: изучают рабочие чаты, собирают данные о структуре организации и именах начальников, после чего вступают в переписку с сотрудниками от имени руководства.
Злоумышленники создают иллюзию официального разговора. Обычно "руководитель" сообщает о грядущей проверке правоохранительными органами и просит сохранить конфиденциальность. Для убедительности аферисты используют следующие инструменты:
Конечная цель преступников — заставить человека передать реквизиты банковских счетов, перечислить деньги на указанные счета или отдать наличные курьерам.
Официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский привел примеры действий мошенников в Минске и Витебске.
|Город
|Суть обмана
|Сумма ущерба
|Минск
|Лженачальница предупредила о связи с КГБ. Женщину заставили взять кредиты и переводить деньги через платежные системы.
|более 160 тыс. бел. руб.
|Витебск
|Фейковый директор сообщил о проверке. Жертву заставили передать сбережения и кредитные деньги курьерам.
|более 105 тыс. бел. руб.
В случае с жительницей Витебска преступники даже убедили женщину, что она участвует в "специальной операции", из-за чего она начала забирать деньги у других граждан и передавать их неизвестным лицам.
Чтобы не стать жертвой схемы Fake boss, рекомендуется предпринять следующие действия при получении подозрительного сообщения:
Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют синтезировать голос конкретного человека на основе имеющихся аудиозаписей.
Необходимо незамедлительно обратиться в милицию и Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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