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Мошенники в Белоруссии выманивают деньги через фейковые аккаунты начальников

Беларусь

В Белоруссии фиксируют рост случаев интернет-мошенничества по схеме Fake boss. Злоумышленники создают фальшивые аккаунты руководителей в мессенджерах, чтобы выманивать деньги у их подчиненных.

Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Серебряные монеты в раскрытой ладони на фоне голубого неба

Эта схема затрагивает работников государственных органов, здравоохранения, образования и промышленности. Мошенники используют методы социального инжиниринга: изучают рабочие чаты, собирают данные о структуре организации и именах начальников, после чего вступают в переписку с сотрудниками от имени руководства.

Как работает схема обмана

Злоумышленники создают иллюзию официального разговора. Обычно "руководитель" сообщает о грядущей проверке правоохранительными органами и просит сохранить конфиденциальность. Для убедительности аферисты используют следующие инструменты:

  • голосовые сообщения, созданные с помощью искусственного интеллекта (ИИ) для имитации голоса начальника;
  • поддельные фотографии удостоверений и служебных документов;
  • звонки от лжесотрудников КГБ или Национального банка.

Конечная цель преступников — заставить человека передать реквизиты банковских счетов, перечислить деньги на указанные счета или отдать наличные курьерам.

Примеры преступлений

Официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский привел примеры действий мошенников в Минске и Витебске.

Город Суть обмана Сумма ущерба
Минск Лженачальница предупредила о связи с КГБ. Женщину заставили взять кредиты и переводить деньги через платежные системы. более 160 тыс. бел. руб.
Витебск Фейковый директор сообщил о проверке. Жертву заставили передать сбережения и кредитные деньги курьерам. более 105 тыс. бел. руб.

В случае с жительницей Витебска преступники даже убедили женщину, что она участвует в "специальной операции", из-за чего она начала забирать деньги у других граждан и передавать их неизвестным лицам.

Как защититься от мошенников

Чтобы не стать жертвой схемы Fake boss, рекомендуется предпринять следующие действия при получении подозрительного сообщения:

  • проверить номер телефона и название аккаунта;
  • перезвонить руководителю по обычному мобильному или городскому телефону для подтверждения информации;
  • обратить внимание на кнопки "добавить" или "заблокировать" в мессенджере — если они есть, значит, контакта нет в вашей телефонной книге;
  • взять паузу и обсудить ситуацию с близкими или коллегами.

Ответы на популярные вопросы

Как мошенники имитируют голос начальника?

Злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта, которые позволяют синтезировать голос конкретного человека на основе имеющихся аудиозаписей.

Что делать, если вы уже перевели деньги?

Необходимо незамедлительно обратиться в милицию и Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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