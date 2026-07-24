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Минчанин вернул украденный телефон спустя неделю после хищения на ул. Нестерова

Беларусь

В Минске суд приговорил 43-летнего мужчину к трем месяцам ареста за кражу мобильного телефона и банковских карт у случайного знакомого. О решении сообщили в прокуратуре Заводского района.

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Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Инцидент произошел ранним утром на улице Нестерова. Мужчина, который был нетрезв, присоединился к выпивке в компании незнакомых людей. Когда один из участников встречи отошел от места сидения, оставив смартфон без присмотра, обвиняемый забрал гаджет вместе с двумя банковскими картами в чехле и ушел домой.

Сотрудники милиции нашли подозреваемого через неделю. Мужчина признал вину и вернул похищенные вещи.

"Обвиняемый нигде официально не трудоустроен, ранее трижды привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Суд признал его виновным в тайном похищении имущества (краже), совершенном повторно, и на основании ч. 2 ст. 205 УК назначил наказание в виде трех месяцев ареста", — сказал заместитель прокурора Заводского района Александр Сазончик.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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