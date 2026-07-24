Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суд в Курске отказал в смягчении приговора бывшему вице-губернатору Алексею Дедову
В Муслюмовском районе обсудили реализацию Народной программы "Единой России"
В ДНР определили категории граждан с бесплатным доступом к спортзалам
Верховный суд РФ исключил доходы до вступления в брак из расчётов единого пособия
Милиция Минска усилит охрану школ перед началом нового учебного года
В Ярославской области очереди на АЗС сократились до периодов пиковых нагрузок
В Калуге и восьми округах области уничтожили 15 украинских беспилотников
Минпромторг Нижегородской области сообщил о грантах на создание новых цифровых продуктов
Председатель Правительства Коми потребовал устранить брак при ремонте школы в Ухте

Новые корпуса 6-й городской больницы Минска обеспечат более 150 койко-мест

Беларусь

В Минске в ноябре 2027 года планируют ввести в эксплуатацию два новых корпуса 6-й городской клинической больницы. Об этом сообщили 24 июля во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Врач делает укол ребенку
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Врач делает укол ребенку

Новые здания — блоки 5А и 5Б — возводят на месте снесенных аварийных корпусов. Вместе с уже существующим корпусом № 4, где работает городской центр травматологии и ортопедии, они образуют единый медицинский комплекс.

Ход строительства

На объектах работают более 100 человек. По словам директора УКС Мингорисполкома Анжелы Бобарико, работы распределены следующим образом:

  • Корпус 5А: готов на 48%. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, укладывают стяжку и плитку. До конца года планируют завершить отделку спецпомещений и передать их под установку оборудования.
  • Корпус 5Б: возведен до четвертого уровня. Контур здания должны закрыть и запустить отопление до конца 2026 года.

Что разместится в новых корпусах

Общая площадь новых зданий составит около 27 тыс. кв. м, что позволит создать более 150 койко-мест. Главврач больницы Виктор Аносов распределил функционал по этажам:

Этаж Подразделения и службы
1 этаж Приемное отделение, оперблок, противошоковая комната, прием узких специалистов.
2 этаж Реанимационный блок и эндоскопический центр.
3 этаж Хирургические отделения и оперблок на 7 операционных.
4 этаж Травматолого-ортопедическое отделение.
5 этаж Отделение остеомиелитов.

Значение для пациентов

Ежедневно в травматолого-ортопедический центр обращаются от 200 до 300 человек. Новые корпуса позволят более эффективно распределять пациентов по степени тяжести состояния и оказывать помощь в круглосуточном режиме как стационарным, так и амбулаторным больным.

Для оснащения больницы уже проведены государственные закупки рентген-аппаратов, систем КТ и МРТ — определены поставщики. Остальное оборудование находится в процессе приобретения.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Еда и рецепты
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Военные новости
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Один час вместо половины дня: торт на сковороде выручает, когда гости уже на пороге
Китай ответил Украине на включение китайских фирм в антироссийские санкции ЕС Любовь Степушова Тихие переговоры за спиной Запада: найден неожиданный посредник для спасения Корейского полуострова Андрей Николаев Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Последние материалы
Начальник сельхозотдела Кизилюрта отметил высокий уровень организации полевых работ
Жители Крыма с поврежденным жильем получат компенсации из регионального бюджета
Санкции ЕС затронули банковский и промышленный сектор Челябинской области
Страховые компании пересматривают тарифы ОСАГО и каско для владельцев электромобилей
Объем незаконно вырубленной древесины в Псковской области сократился до 252 кубометров
Пензенская область начнет капитальный ремонт мостов через Шуварду и Чардым в 2027 году
Саратовская областная Дума запретила продажу электронных сигарет в регионе
Уголовное дело из-за протекающей крыши жилого дома в Нижегородской области
Нижегородская администрация предупредила о принудительном перемещении машин с набережной 25 июля
Администрация Тюмени организовала временное размещение людей в гостиницах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.