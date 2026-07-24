Новые корпуса 6-й городской больницы Минска обеспечат более 150 койко-мест

В Минске в ноябре 2027 года планируют ввести в эксплуатацию два новых корпуса 6-й городской клинической больницы. Об этом сообщили 24 июля во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Врач делает укол ребенку

Новые здания — блоки 5А и 5Б — возводят на месте снесенных аварийных корпусов. Вместе с уже существующим корпусом № 4, где работает городской центр травматологии и ортопедии, они образуют единый медицинский комплекс.

Ход строительства

На объектах работают более 100 человек. По словам директора УКС Мингорисполкома Анжелы Бобарико, работы распределены следующим образом:

Корпус 5А: готов на 48%. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, укладывают стяжку и плитку. До конца года планируют завершить отделку спецпомещений и передать их под установку оборудования.

готов на 48%. Сейчас здесь монтируют инженерные системы, укладывают стяжку и плитку. До конца года планируют завершить отделку спецпомещений и передать их под установку оборудования. Корпус 5Б: возведен до четвертого уровня. Контур здания должны закрыть и запустить отопление до конца 2026 года.

Что разместится в новых корпусах

Общая площадь новых зданий составит около 27 тыс. кв. м, что позволит создать более 150 койко-мест. Главврач больницы Виктор Аносов распределил функционал по этажам:

Этаж Подразделения и службы 1 этаж Приемное отделение, оперблок, противошоковая комната, прием узких специалистов. 2 этаж Реанимационный блок и эндоскопический центр. 3 этаж Хирургические отделения и оперблок на 7 операционных. 4 этаж Травматолого-ортопедическое отделение. 5 этаж Отделение остеомиелитов.

Значение для пациентов

Ежедневно в травматолого-ортопедический центр обращаются от 200 до 300 человек. Новые корпуса позволят более эффективно распределять пациентов по степени тяжести состояния и оказывать помощь в круглосуточном режиме как стационарным, так и амбулаторным больным.

Для оснащения больницы уже проведены государственные закупки рентген-аппаратов, систем КТ и МРТ — определены поставщики. Остальное оборудование находится в процессе приобретения.