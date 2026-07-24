Новые корпуса 6-й городской больницы Минска обеспечат более 150 койко-мест

В Минске в ноябре 2027 года планируют ввести в эксплуатацию два новых корпуса 6-й городской клинической больницы. Об этом сообщили 24 июля во время выездного совещания под руководством председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Новые здания — блоки 5А и 5Б — возводят на месте снесенных аварийных корпусов. Вместе с уже существующим корпусом № 4, где работает городской центр травматологии и ортопедии, они образуют единый медицинский комплекс.
На объектах работают более 100 человек. По словам директора УКС Мингорисполкома Анжелы Бобарико, работы распределены следующим образом:
Общая площадь новых зданий составит около 27 тыс. кв. м, что позволит создать более 150 койко-мест. Главврач больницы Виктор Аносов распределил функционал по этажам:
|Этаж
|Подразделения и службы
|1 этаж
|Приемное отделение, оперблок, противошоковая комната, прием узких специалистов.
|2 этаж
|Реанимационный блок и эндоскопический центр.
|3 этаж
|Хирургические отделения и оперблок на 7 операционных.
|4 этаж
|Травматолого-ортопедическое отделение.
|5 этаж
|Отделение остеомиелитов.
Ежедневно в травматолого-ортопедический центр обращаются от 200 до 300 человек. Новые корпуса позволят более эффективно распределять пациентов по степени тяжести состояния и оказывать помощь в круглосуточном режиме как стационарным, так и амбулаторным больным.
Для оснащения больницы уже проведены государственные закупки рентген-аппаратов, систем КТ и МРТ — определены поставщики. Остальное оборудование находится в процессе приобретения.
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