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Милиция Минска усилит охрану школ перед началом нового учебного года

Беларусь

Минск стал лидером по внедрению технических средств безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на коллегии ГУВД Мингорисполкома, где присутствовал первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.

Школьники у здания школы
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьники у здания школы

Для повышения безопасности в столице начали применять алмазные развязки и диагональные пешеходные переходы. Опыт Минска изучат, чтобы понять, можно ли внедрить такие решения в других областях Белоруссии.

Изменения на дорогах и контроль

Новые схемы движения затронут водителей и пешеходов Минска. Одновременно с этим Юрий Назаренко поручил усилить надзор за водителями мотоциклов и сотрудниками сервисов каршеринга.

Правопорядок и социальные задачи

По итогам первого полугодия в Минске зафиксировали снижение количества преступлений, включая правонарушения в общественных местах и в сфере наркооборота. Также сократилось число случаев домашнего насилия и ДТП с жертвами.

В ближайшее время милиция сосредоточится на следующих задачах:

  • Безопасность в школах: перед началом учебного года усилят охрану образовательных учреждений и проведут профилактические беседы с детьми и родителями.
  • Борьба с киберпреступностью: из-за роста числа интернет-мошенничеств начальник ГУВД Михаил Гриб поручил провести разъяснительную работу в коллективах и среди пенсионеров.
  • Трудоустройство: по распоряжению главы МВД усилят помощь в поиске работы для подучетных граждан, которые сейчас не заняты в экономике.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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