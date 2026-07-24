Милиция Минска усилит охрану школ перед началом нового учебного года

Минск стал лидером по внедрению технических средств безопасности дорожного движения. Об этом сообщили на коллегии ГУВД Мингорисполкома, где присутствовал первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко.
Для повышения безопасности в столице начали применять алмазные развязки и диагональные пешеходные переходы. Опыт Минска изучат, чтобы понять, можно ли внедрить такие решения в других областях Белоруссии.
Новые схемы движения затронут водителей и пешеходов Минска. Одновременно с этим Юрий Назаренко поручил усилить надзор за водителями мотоциклов и сотрудниками сервисов каршеринга.
По итогам первого полугодия в Минске зафиксировали снижение количества преступлений, включая правонарушения в общественных местах и в сфере наркооборота. Также сократилось число случаев домашнего насилия и ДТП с жертвами.
В ближайшее время милиция сосредоточится на следующих задачах:
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