Соревнования по корнхолу объединили десять социальных пансионатов Минска

В Минском городском социальном пансионате "Вяча" 24 июля прошел шестой этап Малых олимпийских игр по корнхолу. В соревнованиях приняли участие команды из десяти стационарных учреждений социального обслуживания.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены 40-летний атлет хайлендских игр

Турнир объединил представителей таких пансионатов, как "Вяча", "Очаг", "Малиновка", "Росток", "Исток", "Гармония", "Світанак", "Родник", "Солнечный", а также Дом сопровождаемого проживания. Команды формировались по четыре человека.

Место Пансионат 1 место "Вяча" 2 место "Родник" 3 место "Малиновка"

Правила игры в корнхол предполагают броски мешочков с расстояния пяти метров. Цель игрока — попасть в отверстие на доске или максимально приблизиться к нему. Победителя определяют по сумме набранных очков.

"Наши подопечные ежедневно реализуют себя в творчестве, музыке, садоводстве и спорте. Такие соревнования позволяют им проявить свои способности, почувствовать азарт и командный дух", — рассказала заместитель директора пансионата "Вяча" Юлия Холина.

Помимо спорта, для участников организовали творческую зону. Там представили выставку работ проживающих в пансионате и провели мастер-классы по рисованию, валянию из шерсти и бисероплетению. Завершился день концертной программой от местного творческого коллектива.

Инструктор-методист по физической реабилитации Людмила Шила отметила, что проживающие регулярно занимаются спортом: многие играют в футбол и несколько раз в неделю посещают бассейн в пансионате "Росток".

Ответы на популярные вопросы

Зачем проводятся Малые олимпийские игры?

Мероприятие направлено на развитие сотрудничества между пансионатами, привлечение людей с инвалидностью к спорту и создание условий для их социальной адаптации.

Кто может участвовать в таких соревнованиях?

В играх принимают участие люди, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания.