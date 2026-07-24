Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пензенская область направила более 168 млн рублей на реконструкцию сельской школы
Летнее гало над Москвой вызвало ажиотаж: синоптики рассказали, к каким погодным сюрпризам готовиться
Самостоятельный туризм превратились в сложный квест: россияне меняют стратегию отдыха
Дышать становится все тяжелее: в Свердловской области опасная ситуация затянулась надолго
Ижевский радиозавод через ООО Ирз-Связь попал под новые санкции Евросоюза
Центр «Сингулярность» объединит школу и колледж с лабораториями искусственного интеллекта
Секрет идеально белого унитаза найден: всего 10 минут вместо бесконечного трения ёршиком
Туламашзавод выпустил четырехколесные электромобили Муравей для складов и портов
Ограничения движения затронули улицы Луганскую, Дзержинского и Октябрьский проспект

Александр Лукашенко предложил использовать госресурсы для выхода бизнеса на внешние рынки

Беларусь » Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил использовать государственные финансовые ресурсы для поддержки крупнейших предприятий страны при выходе на внешние рынки. Речь идет о финансировании инвестиционных проектов в опорных странах, где белорусские компании планируют закрепиться.

Александр Лукашенко
Фото: kremlin.ru by Кристина Кормилицына, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Александр Лукашенко

Решение касается всей экономики Белоруссии и особенно затрагивает промышленные "флагманы". На практике это означает, что государство готово выделять средства на строительство заводов и сервисных центров за рубежом, если частных инвестиций недостаточно для реализации проекта.

Приоритеты и направления инвестиций

По словам главы государства, зарубежных партнеров в первую очередь интересуют сборочные производства и сервисные центры. Александр Лукашенко отметил, что одного внесения интеллектуальной собственности в капитал совместных компаний недостаточно — требуются прямые денежные вложения для строительства предприятий по белорусским технологиям.

В качестве примера приведены текущие проекты в Африке по созданию сборочных линий сельхозтехники и сервисных центров. Президент поставил перед правительством задачу определить конкретные векторы работы на этом континенте, исключив избыточный масштаб проектов ("гигантоманию"). Также перспективным направлением названо партнерство с Россией при выходе на африканские рынки.

Механизмы финансирования и подготовки

Александр Лукашенко указал на недостаточную активность Национального банка в поддержке таких инициатив. Чтобы избежать отказов из-за плохо проработанных бизнес-планов, президент предложил готовить эти документы совместно с Банком развития.

"Если видим реальную перспективу, если нужно "застолбиться" на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?", — сказал Александр Лукашенко.

Экономический смысл таких вложений заключается в долгосрочной прибыли. В частности, поставки тракторов обеспечивают стабильный доход на протяжении многих лет за счет продажи запасных частей и расходных материалов.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Красота и стиль
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Военные новости
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
Движение всех видов транспорта закрыто на отрезке дороги Кангалассы — Борогонцы
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от ХМЛ: Сибкордия может изменить лечение рака крови
Дыхание северного сияния в саду: растение с серебристой листвой, которое остается красивой до осени
Управление по гражданской защите Уфы запретило купание из-за подъема воды
Организм начал играть против владельца: чем оборачивается привычка резко бросать жесткие ограничения
Москва XXI века? В этой деревне нет газа, водопровода и дорог, а вокруг несутся поезда со скоростью 140 км/ч
200 граммов соли — и листья смородины сохраняют аромат до зимы: способ, который удивляет
Привычка стучать по арбузу оказалась бессмысленной: продавцы назвали единственно верный признак
Урожайность озимой пшеницы в Челябинской области превысила средние показатели
Ягоды не варят и не засыпают сахаром: какой способ превращает их в идеальный десерт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.