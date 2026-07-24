Александр Лукашенко предложил использовать госресурсы для выхода бизнеса на внешние рынки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил использовать государственные финансовые ресурсы для поддержки крупнейших предприятий страны при выходе на внешние рынки. Речь идет о финансировании инвестиционных проектов в опорных странах, где белорусские компании планируют закрепиться.
Решение касается всей экономики Белоруссии и особенно затрагивает промышленные "флагманы". На практике это означает, что государство готово выделять средства на строительство заводов и сервисных центров за рубежом, если частных инвестиций недостаточно для реализации проекта.
По словам главы государства, зарубежных партнеров в первую очередь интересуют сборочные производства и сервисные центры. Александр Лукашенко отметил, что одного внесения интеллектуальной собственности в капитал совместных компаний недостаточно — требуются прямые денежные вложения для строительства предприятий по белорусским технологиям.
В качестве примера приведены текущие проекты в Африке по созданию сборочных линий сельхозтехники и сервисных центров. Президент поставил перед правительством задачу определить конкретные векторы работы на этом континенте, исключив избыточный масштаб проектов ("гигантоманию"). Также перспективным направлением названо партнерство с Россией при выходе на африканские рынки.
Александр Лукашенко указал на недостаточную активность Национального банка в поддержке таких инициатив. Чтобы избежать отказов из-за плохо проработанных бизнес-планов, президент предложил готовить эти документы совместно с Банком развития.
"Если видим реальную перспективу, если нужно "застолбиться" на рынке в опорных странах, то почему не используем государственный финансовый ресурс, чтобы помочь нашим флагманам?", — сказал Александр Лукашенко.
Экономический смысл таких вложений заключается в долгосрочной прибыли. В частности, поставки тракторов обеспечивают стабильный доход на протяжении многих лет за счет продажи запасных частей и расходных материалов.
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