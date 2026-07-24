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Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за срыв сроков внешних проектов

Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал прекратить бюрократическую волокиту при реализации стратегических инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. Об этом он заявил 24 июля на совещании, посвященном ускорению работы по ключевым внешним инвестициям.

Александр Лукашенко
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Раиса Республики Татарстан, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александр Лукашенко

Глава государства отметил, что темпы развертывания таких проектов не соответствуют потребностям страны. Основной причиной задержек он назвал внутреннюю недисциплинированность и создание искусственных административных барьеров.

"Важно понять, что нам мешает. Первое — наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами", — сказал Александр Лукашенко.

Ситуация в Витебской области

В качестве примера затянутых процессов Президент привел строительство нового целлюлозного комбината в Витебской области. Несмотря на достигнутые договоренности на высшем уровне, проект перестал двигаться из-за согласования документов.

По словам Александра Лукашенко, чиновники затянули процесс подготовки президентских указов: один необходим для расчистки площадки от прежних инвесторов, а второй — для запуска нового производства. В результате проект "тонет в бюрократии", хотя технические и политические решения уже приняты.

По итогам совещания Президент поручил четко разграничить реальные сложности при реализации инвестиционных проектов и задержки, вызванные волокитой со стороны государственных органов.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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