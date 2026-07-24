Александр Лукашенко раскритиковал чиновников за срыв сроков внешних проектов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал прекратить бюрократическую волокиту при реализации стратегических инвестиционных проектов с зарубежными партнерами. Об этом он заявил 24 июля на совещании, посвященном ускорению работы по ключевым внешним инвестициям.
Глава государства отметил, что темпы развертывания таких проектов не соответствуют потребностям страны. Основной причиной задержек он назвал внутреннюю недисциплинированность и создание искусственных административных барьеров.
"Важно понять, что нам мешает. Первое — наша собственная внутренняя неразворотливость, недисциплинированность и бюрократия. Сами себе создаем надуманные бюрократические проблемы, с которыми героически боремся месяцами", — сказал Александр Лукашенко.
В качестве примера затянутых процессов Президент привел строительство нового целлюлозного комбината в Витебской области. Несмотря на достигнутые договоренности на высшем уровне, проект перестал двигаться из-за согласования документов.
По словам Александра Лукашенко, чиновники затянули процесс подготовки президентских указов: один необходим для расчистки площадки от прежних инвесторов, а второй — для запуска нового производства. В результате проект "тонет в бюрократии", хотя технические и политические решения уже приняты.
По итогам совещания Президент поручил четко разграничить реальные сложности при реализации инвестиционных проектов и задержки, вызванные волокитой со стороны государственных органов.
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