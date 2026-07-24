Белорусские перевозчики переходят на технику МАЗ и китайский импорт

Белорусские компании, занимающиеся международными грузоперевозками, переориентируют свою работу на Россию, Казахстан и Китай. Основной акцент сейчас сделан на обновлении автопарка с помощью отечественной техники и импорта из дружественных стран при поддержке государства.

Фото: wikipedia by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ маз

Техника МАЗ: ставка на союзные компоненты

Минский автомобильный завод (МАЗ) сейчас выпускает грузовики с высокой долей деталей союзного производства. По словам заместителя главного конструктора по автомобильной технике Алексея Микульчика, сборка одной машины требует почти 30 тысяч деталей, большинство из которых производятся в рамках интеграции.

Завод запустил антисанкционную линейку техники. Это решает две практические задачи для перевозчиков: гарантированный доступ к комплектующим и отсутствие проблем с сервисным обслуживанием при поломках.

"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей… Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого‑то… А мы умеем для жизни людей делать все!", — обратился к работникам завода президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января 2025 года.

Частные перевозчики из Минской области подтверждают надежность техники. Например, в автопарке одного из предприятий в деревне Касынь четверть машин составляют МАЗы, часть из которых на ходу с 2014 года.

Льготы по утильсбору и экономическая поддержка

Для развития международных перевозок действует Указ Президента, который позволяет ввозить импортные грузовики без уплаты утильсбора. Эта мера помогла увеличить парк машин для дальних рейсов на 15%.

Однако льгота предполагает строгие условия использования техники. Заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля Олег Кунделев пояснил, что автомобили должны использоваться исключительно в международных перевозках в течение первого года после ввоза.

Показатель Значение/Результат Количество новых машин, ввезенных по льготе в прошлом году 700 единиц Рост экспорта транспортных услуг (1 квартал) 27% Число выявленных авто с нецелевым использованием техники более 70 фактов

Контроль за соблюдением условий осуществляет транспортная инспекция. В случае нарушений Комитет госконтроля принимает меры по возмещению утильсбора в бюджет.

Переориентация на Восток и цифровизация

Белорусские перевозчики, включая государственные предприятия (например, ОАО "Белмагистральавтотранс"), переходят на использование китайской техники. Это связано с разрывом связей с европейскими партнерами.

На данный момент белорусские компании имеют разрешения на работу в 15 государствах восточного направления. Важным этапом станет упрощение доступа на рынок Китая за счет цифровизации.

По данным начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрея Гладкого, к концу текущего года планируют внедрить электронные разрешения. Если проект окажется успешным, с 2027 года планируется переход на уведомительный принцип работы без ограничений по количеству разрешений.

Ответы на популярные вопросы

Кто может ввозить грузовики без утильсбора?

Перевозчики, использующие технику для международных автомобильных перевозок грузов.

Какое главное условие получения этой льготы?

Обязательство использовать автомобиль исключительно в международных перевозках в течение одного года после ввоза.

Что изменится при работе с Китаем к 2027 году?

Предполагается переход на уведомительный принцип работы, что позволит осуществлять рейсы без жестких ограничений по количественным разрешениям.