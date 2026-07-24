Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ограничение подачи холодной воды в одиннадцати микрорайонах Пензы на сутки
Дроны атаковали объекты Wildberries: ситуация в Ленобласти пошла по самому тревожному сценарию
Правительство Приморья сообщило о завершении работ по строительству поликлиники в Находке
Принц Гарри пошутил о своей лысине: самоирония спровоцировала новый виток слухов о пересадке
Запрет на костры и сжигание мусора в Сургутском районе с 25 по 31 июля
Жители села Черемушка теперь могут пользоваться госуслугами и учиться удаленно
Volkswagen T-Roc ворвался в Россию с неожиданной ценой: дилеры и конкуренты уже хватаются за голову
Глава Удмуртии Александр Бречалов обозначил пять приоритетных задач для муниципалитетов
Поставки топлива в Ванино и Советскую Гавань стали частью программы энергобезопасности

Белорусские перевозчики переходят на технику МАЗ и китайский импорт

Беларусь

Белорусские компании, занимающиеся международными грузоперевозками, переориентируют свою работу на Россию, Казахстан и Китай. Основной акцент сейчас сделан на обновлении автопарка с помощью отечественной техники и импорта из дружественных стран при поддержке государства.

маз
Фото: wikipedia by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
маз

Техника МАЗ: ставка на союзные компоненты

Минский автомобильный завод (МАЗ) сейчас выпускает грузовики с высокой долей деталей союзного производства. По словам заместителя главного конструктора по автомобильной технике Алексея Микульчика, сборка одной машины требует почти 30 тысяч деталей, большинство из которых производятся в рамках интеграции.

Завод запустил антисанкционную линейку техники. Это решает две практические задачи для перевозчиков: гарантированный доступ к комплектующим и отсутствие проблем с сервисным обслуживанием при поломках.

"Сохранение наших гигантов было моей главной задачей… Если у нас будет свое, это наше. Если у нас своего нет, рассчитывать на кого‑то… А мы умеем для жизни людей делать все!", — обратился к работникам завода президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января 2025 года.

Частные перевозчики из Минской области подтверждают надежность техники. Например, в автопарке одного из предприятий в деревне Касынь четверть машин составляют МАЗы, часть из которых на ходу с 2014 года.

Льготы по утильсбору и экономическая поддержка

Для развития международных перевозок действует Указ Президента, который позволяет ввозить импортные грузовики без уплаты утильсбора. Эта мера помогла увеличить парк машин для дальних рейсов на 15%.

Однако льгота предполагает строгие условия использования техники. Заместитель начальника главного управления Комитета госконтроля Олег Кунделев пояснил, что автомобили должны использоваться исключительно в международных перевозках в течение первого года после ввоза.

Показатель Значение/Результат
Количество новых машин, ввезенных по льготе в прошлом году 700 единиц
Рост экспорта транспортных услуг (1 квартал) 27%
Число выявленных авто с нецелевым использованием техники более 70 фактов

Контроль за соблюдением условий осуществляет транспортная инспекция. В случае нарушений Комитет госконтроля принимает меры по возмещению утильсбора в бюджет.

Переориентация на Восток и цифровизация

Белорусские перевозчики, включая государственные предприятия (например, ОАО "Белмагистральавтотранс"), переходят на использование китайской техники. Это связано с разрывом связей с европейскими партнерами.

На данный момент белорусские компании имеют разрешения на работу в 15 государствах восточного направления. Важным этапом станет упрощение доступа на рынок Китая за счет цифровизации.

По данным начальника управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрея Гладкого, к концу текущего года планируют внедрить электронные разрешения. Если проект окажется успешным, с 2027 года планируется переход на уведомительный принцип работы без ограничений по количеству разрешений.

Ответы на популярные вопросы

Кто может ввозить грузовики без утильсбора?

Перевозчики, использующие технику для международных автомобильных перевозок грузов.

Какое главное условие получения этой льготы?

Обязательство использовать автомобиль исключительно в международных перевозках в течение одного года после ввоза.

Что изменится при работе с Китаем к 2027 году?

Предполагается переход на уведомительный принцип работы, что позволит осуществлять рейсы без жестких ограничений по количественным разрешениям.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
Авто
Новые моторы для Нивы и Весты: что изменилось в характеристиках
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Экономика и бизнес
В Новороссийске всё замерло: инцидент на терминале поставил Румынию на грань топливного коллапса
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Еда и рецепты
Сначала пекут на пробу, потом замешивают вторую порцию: кабачковые блинчики покоряют с первого раза
Популярное
Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира

Популярный овощ стал основой для плотной зимней закуски благодаря особой технологии нарезки и термической обработки, которая сохраняет идеальную форму кубика.

Обычные кабачки становятся главным хитом зимы: это лечо захочется есть даже без гарнира
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Свежая малина на всю зиму: результат превзошел ожидания даже опытных хозяек
Идеальная утилизация старого варенья: печенье-рулетики с золотистой корочкой за 20 минут
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Сын Трампа заигрался в бога: американские машины превратили Украину в полигон Андрей Николаев Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных
Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Автомобильный рынок меняет ритм: Hyundai, Kia и Toyota неожиданно ускорили производство в России
Последние материалы
График ремонтных работ Луганскводы: где 24 июля возможны перебои с водой
Китайский девелопер готов инвестировать в застройку Новосибирской области
Искусственный интеллект рвется в психологи: алгоритм упирается в невидимую границу
Беларусь ищет концепцию туристического бренда с призом 10 тысяч рублей
Воронежские аграрии обмолотили первый миллион тонн зерна нового урожая
Смертность на трассах Челябинской области снизилась благодаря новым светофорам и ограждениям
В автопарк Авиалесоохраны Бурятии передали 18 единиц техники повышенной проходимости
Аренда государственного имущества в Крыму подешевела на 50 и 75 процентов
Якутия планирует сократить путь товаров в Китай через новый транспортный переход
В Тверской области изъяли яйца с превышением антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.