Ограничение движения на проспектах Победителей и Машерова в Минске 26 июля

В Минске 26 июля ограничат движение всех видов транспорта на проспектах Победителей и Машерова. Ограничения связаны с проведением массового мероприятия, сообщает ГАИ.
Перекрытия затронут водителей и пассажиров общественного транспорта, использующих центральные магистрали города. В зоне проведения мероприятия также запретят остановку и стоянку автомобилей.
|Участок дороги
|Время ограничения
|пр. Победителей (четная сторона), от ул. Ратомской до пр. Машерова
|06:45 — 12:45
|пр. Победителей (четная сторона), от ул. Парковой до ул. Ратомской
|06:45 — 14:45
|пр. Машерова, от пр. Победителей до ул. Даумана
|08:10 — 12:45
Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут и объезжать указанные участки.
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