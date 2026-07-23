Ограничение движения на проспектах Победителей и Машерова в Минске 26 июля

В Минске 26 июля ограничат движение всех видов транспорта на проспектах Победителей и Машерова. Ограничения связаны с проведением массового мероприятия, сообщает ГАИ.

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Перекрытия затронут водителей и пассажиров общественного транспорта, использующих центральные магистрали города. В зоне проведения мероприятия также запретят остановку и стоянку автомобилей.

Участок дороги Время ограничения пр. Победителей (четная сторона), от ул. Ратомской до пр. Машерова 06:45 — 12:45 пр. Победителей (четная сторона), от ул. Парковой до ул. Ратомской 06:45 — 14:45 пр. Машерова, от пр. Победителей до ул. Даумана 08:10 — 12:45

Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать маршрут и объезжать указанные участки.