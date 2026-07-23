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В Минске отметят 173-ю годовщину основания пожарной службы Белоруссии

Беларусь

В Минске 25 июля отметят День пожарной службы Белоруссии. Ведомство празднует 173-ю годовщину со дня основания. Программа мероприятий объединит официальные церемонии, показательные выступления спасателей и развлекательные площадки для горожан.

колледж МЧС
Фото: https://t.me/mchsmsk by МЧС Москвы
колледж МЧС

День начнется с возложения цветов к монументу Победы. В церемонии примут участие министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, ветераны и сотрудники ведомства. Среди почетных гостей ожидается генеральный секретарь Международной организации гражданской обороны Аргудж Калантарли.

В рамках торжеств пройдет награждение сотрудников МЧС. Особо отметят спасателей, которые проявили мужество при ликвидации пожара в центре Минска на улице Ленина 28 июня.

Программа мероприятий в парке им. Горького

Основная часть праздника пройдет с 11:35 до 15:00 в Центральном детском парке имени М. Горького.

Посетителям предложат следующие активности:

  • праздничный концерт;
  • парад плавсредств на Свислочи;
  • полеты авиации МЧС;
  • демонстрация техники: от раритерных образцов до современных машин, а также снаряжения спасателей.

Члены военно-патриотического клуба "Единство" покажут приемы обращения с оружием и оборудованием, способы спасения людей из задымленных помещений и преодоление водной преграды по веревочной переправе.

Для детей подготовят 33 интерактивные обучающие площадки. Также в парке будет работать полевая кухня.

Спортивное событие

С 12:30 до 14:30 состоится товарищеский футбольный матч между сборными МЧС Белоруссии и МЧС России.

Справочно:

Официальная история пожарной службы Белоруссии началась 25 июля 1853 года. В этот день Минское губернское правление и городская дума утвердили штатное расписание первой официальной пожарной команды, состоявшей из 51 человека.

Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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