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В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы

Беларусь

В Минске и по всей Белоруссии 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями, дождями и грозами. Данные предоставил Белгидромет.

Минск, проспект Независимости
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Минск, проспект Независимости

Погода в Минске

В столице ночью будет сухо при температуре +10…+12 °С. Днем вероятность кратковременного дождя составит 80-90%, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +20…+22 °С.

Ветер переменных направлений днем усилится с 1-6 м/с до 3-8 м/с.

Прогноз по регионам Белоруссии

В пятницу облачная погода с прояснениями сохранится на всей территории страны. Дожди пройдут ночью в отдельных районах, а днем — на большей части республики. Местами ожидаются грозы.

В первой половине суток в некоторых областях возможен густой туман. Ветер будет переменным и порывистым во время гроз. Атмосферное давление останется стабильным.

Показатель Минск Белоруссия (в целом)
Температура ночью +10…+12 °С +8…+14 °С
Температура днем +20…+22 °С +19…+25 °С
Осадки Дождь (80-90%), гроза Дожди, местами грозы
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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