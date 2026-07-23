В Минске и регионах Белоруссии ожидаются дожди и местами грозы

В Минске и по всей Белоруссии 24 июля ожидается облачная погода с прояснениями, дождями и грозами. Данные предоставил Белгидромет.
В столице ночью будет сухо при температуре +10…+12 °С. Днем вероятность кратковременного дождя составит 80-90%, возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +20…+22 °С.
Ветер переменных направлений днем усилится с 1-6 м/с до 3-8 м/с.
В пятницу облачная погода с прояснениями сохранится на всей территории страны. Дожди пройдут ночью в отдельных районах, а днем — на большей части республики. Местами ожидаются грозы.
В первой половине суток в некоторых областях возможен густой туман. Ветер будет переменным и порывистым во время гроз. Атмосферное давление останется стабильным.
|Показатель
|Минск
|Белоруссия (в целом)
|Температура ночью
|+10…+12 °С
|+8…+14 °С
|Температура днем
|+20…+22 °С
|+19…+25 °С
|Осадки
|Дождь (80-90%), гроза
|Дожди, местами грозы
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