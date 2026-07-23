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Национальная библиотека Белоруссии принимает XXIII Международный конкурс «Искусство книги» СНГ

Беларусь » Минск

В Национальной библиотеке Белоруссии 23 июля проходит заседание жюри XXIII Международного конкурса "Искусство книги" государств — участников СНГ. Эксперты определяют победителей и обладателей специальных дипломов, оценивая издания как с точки зрения содержания, так и качества полиграфии.

Старинная книга в кожаном переплете
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Старинная книга в кожаном переплете

Белоруссия представлена во всех шести номинациях конкурса. В некоторых категориях на рассмотрение жюри выдвинули по несколько книг. По словам заместителя министра информации Дениса Езерского, белорусские издания отличаются высоким качеством исполнения и износостойкостью. В прошлом году представители страны завоевали Гран-при.

"Для нас этот конкурс важен, мы видим, как развивается книгоиздание у наших соседей… Беларусь всегда достойно выглядит в этой сфере", — сказал заместитель министра информации Денис Езерский.

Влияние полиграфии на интерес читателей

Участники конкурса отмечают, что современный читатель, особенно молодое поколение, обращает внимание не только на текст, но и на внешнее оформление книги. Полиграфическое исполнение становится важным фактором привлекательности издания.

Старший консультант отдела книгооборота Министерства культуры Азербайджанской Республики Ислам Мирза оглы Гусейнов подчеркнул, что все привезенные им книги останутся в Белоруссии и будут доступны для читателей. Представитель России Юлия Гнездилова отметила, что в Минск привезли издания, которые уже получили признание в РФ.

Среди российских экспонатов представлены:

  • детская книга "Карлик Нос" с иллюстрациями Антона Ломаева;
  • издание о Майе Плисецкой из серии "Жизнь замечательных людей";
  • книга о реках России;
  • том об истории ислама и мечетях на территории РФ.

Событие затрагивает профессиональное сообщество полиграфистов, издателей и библиотечных работников Белоруссии и стран СНГ, позволяя обмениваться технологическим опытом в области книгоиздания.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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