Опасность в каждом подходе: жара в тренажерном зале заставит пересмотреть подход к нагрузкам

Посещение тренажерного зала в сильную жару требует пересмотра привычного режима тренировок. Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому спортсменам рекомендуется скорректировать интенсивность занятий и режим гидратации.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain тренировки для роста массы

Специалист по фитнесу Юрий Домарад рассказал, какие правила помогут сохранить здоровье и эффективность тренировок в летний период. Эти рекомендации актуальны для всех жителей Белоруссии, занимающихся спортом в закрытых залах.

Как изменить режим тренировок в жару

Главным приоритетом летом становится безопасность и стабильное самочувствие, а не спортивные рекорды. В жаркую погоду сложнее выходить на пиковые нагрузки и потреблять достаточное количество калорий для роста мышц. В таких случаях тренер советует использовать белково-углеводные коктейли (гейнеры).

Особое внимание следует уделить следующим аспектам:

Разминка: Высокая температура воздуха не заменяет разогрев мышц и суставов. Пятиминутный бег на дорожке поможет подготовить организм к нагрузке.

Высокая температура воздуха не заменяет разогрев мышц и суставов. Пятиминутный бег на дорожке поможет подготовить организм к нагрузке. Контроль пульса: В жару сердцебиение учащается быстрее. При появлении одышки, тошноты или головокружения нужно увеличить паузы между подходами, чтобы сердечно-сосудистая система успела восстановиться.

В жару сердцебиение учащается быстрее. При появлении одышки, тошноты или головокружения нужно увеличить паузы между подходами, чтобы сердечно-сосудистая система успела восстановиться. Питьевой режим: Чтобы избежать обезвоживания, воду нужно пить регулярно: до, во время и после занятия. Важно делать это небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды.

Требования к помещению

В душных залах содержание кислорода падает, что приводит к ускорению дыхания и повышает нагрузку на центральную нервную систему. Чтобы минимизировать риски для здоровья, рекомендуется:

выбирать проветриваемые помещения;

приходить в зал в первые часы его работы;

избегать "часов пик", когда количество людей в помещении максимально.