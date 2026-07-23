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Опасность в каждом подходе: жара в тренажерном зале заставит пересмотреть подход к нагрузкам

Беларусь

Посещение тренажерного зала в сильную жару требует пересмотра привычного режима тренировок. Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому спортсменам рекомендуется скорректировать интенсивность занятий и режим гидратации.

тренировки для роста массы
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
тренировки для роста массы

Специалист по фитнесу Юрий Домарад рассказал, какие правила помогут сохранить здоровье и эффективность тренировок в летний период. Эти рекомендации актуальны для всех жителей Белоруссии, занимающихся спортом в закрытых залах.

Как изменить режим тренировок в жару

Главным приоритетом летом становится безопасность и стабильное самочувствие, а не спортивные рекорды. В жаркую погоду сложнее выходить на пиковые нагрузки и потреблять достаточное количество калорий для роста мышц. В таких случаях тренер советует использовать белково-углеводные коктейли (гейнеры).

Особое внимание следует уделить следующим аспектам:

  • Разминка: Высокая температура воздуха не заменяет разогрев мышц и суставов. Пятиминутный бег на дорожке поможет подготовить организм к нагрузке.
  • Контроль пульса: В жару сердцебиение учащается быстрее. При появлении одышки, тошноты или головокружения нужно увеличить паузы между подходами, чтобы сердечно-сосудистая система успела восстановиться.
  • Питьевой режим: Чтобы избежать обезвоживания, воду нужно пить регулярно: до, во время и после занятия. Важно делать это небольшими порциями, не дожидаясь сильной жажды.

Требования к помещению

В душных залах содержание кислорода падает, что приводит к ускорению дыхания и повышает нагрузку на центральную нервную систему. Чтобы минимизировать риски для здоровья, рекомендуется:

  • выбирать проветриваемые помещения;
  • приходить в зал в первые часы его работы;
  • избегать "часов пик", когда количество людей в помещении максимально.
Симптом Рекомендуемое действие
Головокружение, тошнота, одышка Увеличить время отдыха между подходами
Сильная жажда / риск обезвоживания Пить воду часто и небольшими порциями
Тяжесть в дыхании из-за духоты Сменить время посещения зала или попросить проветрить помещение
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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