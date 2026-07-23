Опасность в каждом подходе: жара в тренажерном зале заставит пересмотреть подход к нагрузкам

Посещение тренажерного зала в сильную жару требует пересмотра привычного режима тренировок. Высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, поэтому спортсменам рекомендуется скорректировать интенсивность занятий и режим гидратации.
Специалист по фитнесу Юрий Домарад рассказал, какие правила помогут сохранить здоровье и эффективность тренировок в летний период. Эти рекомендации актуальны для всех жителей Белоруссии, занимающихся спортом в закрытых залах.
Главным приоритетом летом становится безопасность и стабильное самочувствие, а не спортивные рекорды. В жаркую погоду сложнее выходить на пиковые нагрузки и потреблять достаточное количество калорий для роста мышц. В таких случаях тренер советует использовать белково-углеводные коктейли (гейнеры).
Особое внимание следует уделить следующим аспектам:
В душных залах содержание кислорода падает, что приводит к ускорению дыхания и повышает нагрузку на центральную нервную систему. Чтобы минимизировать риски для здоровья, рекомендуется:
|Симптом
|Рекомендуемое действие
|Головокружение, тошнота, одышка
|Увеличить время отдыха между подходами
|Сильная жажда / риск обезвоживания
|Пить воду часто и небольшими порциями
|Тяжесть в дыхании из-за духоты
|Сменить время посещения зала или попросить проветрить помещение
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