Весь мир охватил ценовой хаос: Белоруссия смогла избежать самого худшего сценария

В Белоруссии зафиксировано долгосрочное замедление роста цен на фоне общемирового всплеска инфляции. По данным Евразийского банка развития, в июне показатель инфляции снизился до 4,3% (против 4,8% в мае), что стало самым низким значением с октября 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Mtaylor848, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Белоруссии

Ситуация затрагивает всех жителей страны, так как напрямую влияет на покупательную способность населения и стоимость повседневных товаров. Стабильность цен обеспечивается за счет развития реального сектора экономики, контроля денежной массы Национальным банком и государственного регулирования стоимости социально значимых продуктов.

Глобальные факторы роста цен

В мировой экономике сейчас наблюдается тенденция к подорожанию товаров и услуг. Это вызвано несколькими причинами:

Военные расходы: государства увеличивают эмиссию денег для финансирования конфликтов, при этом продукция военной промышленности не поступает на потребительский рынок.

государства увеличивают эмиссию денег для финансирования конфликтов, при этом продукция военной промышленности не поступает на потребительский рынок. Сбои в логистике: нарушение цепочек поставок увеличивает издержки производителей.

нарушение цепочек поставок увеличивает издержки производителей. Энергетический кризис: удары по нефтеперерабатывающим заводам в Европе и на Ближнем Востоке привели к рекордному подорожанию топлива. В США стоимость бензина подскочила на 35%, в Канаде — на 29%, в странах Европы — почти на 20%.

Рост цен на энергоносители рикошетом бьет по стоимости грузоперевозок, удобрений, стройматериалов и продовольствия. В результате инфляция растет в США (с 3,8% до 4,3%), Великобритании, Бразилии и странах еврозоны.

Механизмы сдерживания цен в Белоруссии

Белоруссия избежала глобальных негативных трендов благодаря ориентации на производство реальных благ: продовольствия, одежды, техники и транспортных средств. Это позволяет стране меньше зависеть от импортного давления.

"Важнейший вопрос — контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!", — сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Для поддержания баланса между объемом денег и количеством товаров в стране применяются следующие меры:

Контроль эмиссии: Национальный банк ограничивает денежную массу, чтобы она не превышала стоимость производимых товаров и услуг.

Национальный банк ограничивает денежную массу, чтобы она не превышала стоимость производимых товаров и услуг. Инвестиционное кредитование: приоритет отдается проектам по импортозамещению и развитию регионов.

приоритет отдается проектам по импортозамещению и развитию регионов. Ценовое регулирование: государство сдерживает попытки бизнеса искусственно завышать цены в кризисные периоды.

Изменения в списке регулируемых товаров

Эффективность принятых мер позволила постепенно сокращать перечень товаров с жестко регулируемыми ценами. С 2022 года список был оптимизирован следующим образом: