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Весь мир охватил ценовой хаос: Белоруссия смогла избежать самого худшего сценария

Беларусь

В Белоруссии зафиксировано долгосрочное замедление роста цен на фоне общемирового всплеска инфляции. По данным Евразийского банка развития, в июне показатель инфляции снизился до 4,3% (против 4,8% в мае), что стало самым низким значением с октября 2023 года.

Флаг Белоруссии
Фото: commons.wikimedia.org by Mtaylor848, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Белоруссии

Ситуация затрагивает всех жителей страны, так как напрямую влияет на покупательную способность населения и стоимость повседневных товаров. Стабильность цен обеспечивается за счет развития реального сектора экономики, контроля денежной массы Национальным банком и государственного регулирования стоимости социально значимых продуктов.

Глобальные факторы роста цен

В мировой экономике сейчас наблюдается тенденция к подорожанию товаров и услуг. Это вызвано несколькими причинами:

  • Военные расходы: государства увеличивают эмиссию денег для финансирования конфликтов, при этом продукция военной промышленности не поступает на потребительский рынок.
  • Сбои в логистике: нарушение цепочек поставок увеличивает издержки производителей.
  • Энергетический кризис: удары по нефтеперерабатывающим заводам в Европе и на Ближнем Востоке привели к рекордному подорожанию топлива. В США стоимость бензина подскочила на 35%, в Канаде — на 29%, в странах Европы — почти на 20%.

Рост цен на энергоносители рикошетом бьет по стоимости грузоперевозок, удобрений, стройматериалов и продовольствия. В результате инфляция растет в США (с 3,8% до 4,3%), Великобритании, Бразилии и странах еврозоны.

Механизмы сдерживания цен в Белоруссии

Белоруссия избежала глобальных негативных трендов благодаря ориентации на производство реальных благ: продовольствия, одежды, техники и транспортных средств. Это позволяет стране меньше зависеть от импортного давления.

"Важнейший вопрос — контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!", — сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Для поддержания баланса между объемом денег и количеством товаров в стране применяются следующие меры:

  • Контроль эмиссии: Национальный банк ограничивает денежную массу, чтобы она не превышала стоимость производимых товаров и услуг.
  • Инвестиционное кредитование: приоритет отдается проектам по импортозамещению и развитию регионов.
  • Ценовое регулирование: государство сдерживает попытки бизнеса искусственно завышать цены в кризисные периоды.

Изменения в списке регулируемых товаров

Эффективность принятых мер позволила постепенно сокращать перечень товаров с жестко регулируемыми ценами. С 2022 года список был оптимизирован следующим образом:

Период Количество товаров в списке
С 2022 года 300 наименований
Промежуточный этап 199 наименований
Июль 2025 года 79 наименований
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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