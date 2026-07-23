Весь мир охватил ценовой хаос: Белоруссия смогла избежать самого худшего сценария

В Белоруссии зафиксировано долгосрочное замедление роста цен на фоне общемирового всплеска инфляции. По данным Евразийского банка развития, в июне показатель инфляции снизился до 4,3% (против 4,8% в мае), что стало самым низким значением с октября 2023 года.
Ситуация затрагивает всех жителей страны, так как напрямую влияет на покупательную способность населения и стоимость повседневных товаров. Стабильность цен обеспечивается за счет развития реального сектора экономики, контроля денежной массы Национальным банком и государственного регулирования стоимости социально значимых продуктов.
В мировой экономике сейчас наблюдается тенденция к подорожанию товаров и услуг. Это вызвано несколькими причинами:
Рост цен на энергоносители рикошетом бьет по стоимости грузоперевозок, удобрений, стройматериалов и продовольствия. В результате инфляция растет в США (с 3,8% до 4,3%), Великобритании, Бразилии и странах еврозоны.
Белоруссия избежала глобальных негативных трендов благодаря ориентации на производство реальных благ: продовольствия, одежды, техники и транспортных средств. Это позволяет стране меньше зависеть от импортного давления.
"Важнейший вопрос — контроль инфляции. Напомню, людям нужна ценовая стабильность, а не стабильный рост цен!", — сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Для поддержания баланса между объемом денег и количеством товаров в стране применяются следующие меры:
Эффективность принятых мер позволила постепенно сокращать перечень товаров с жестко регулируемыми ценами. С 2022 года список был оптимизирован следующим образом:
|Период
|Количество товаров в списке
|С 2022 года
|300 наименований
|Промежуточный этап
|199 наименований
|Июль 2025 года
|79 наименований
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