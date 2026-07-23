Классические гиды больше не нужны: новые привычки гостей в Минске изменили рынок

Туристические запросы в Минске изменились: вместо классических обзорных экскурсий путешественники все чаще выбирают индивидуальные маршруты, погружение в локальную культуру и гастрономический опыт. Сегодня около 80% гостей столицы предпочитают путешествовать самостоятельно.

Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved Минск, Площадь Победы

Показатель Значение Количество гостиниц и аналогичных объектов более 70 Общий номерной фонд около 7 тыс. номеров Объекты общепита в Минске более 4 500 (200 тыс. посадочных мест) Доля российских туристов в общем потоке более 80%

Новые маршруты и предпочтения

Одним из главных трендов стало Раковское предместье. Бывший промышленно-жилой район превратился в малоэтажный квартал с кафе и магазинами. Туристов сюда привлекают "Дворики старого Минска", где можно увидеть архитектурные формы, вдохновившие художника-мультипликатора Леонида Шварцмана при создании мультфильмов про Чебурашку и Гену.

Интересы гостей зависят от их происхождения:

Минчане заказывают пешеходные прогулки, чтобы детально изучить историю своего города.

заказывают пешеходные прогулки, чтобы детально изучить историю своего города. Жители регионов Белоруссии чаще посещают столицу в составе корпоративных поездок, выбирая обзорные маршруты с посещением Лошицкого парка или фабрики "Коммунарка".

чаще посещают столицу в составе корпоративных поездок, выбирая обзорные маршруты с посещением Лошицкого парка или фабрики "Коммунарка". Иностранные туристы (преимущественно из России) интересуются Минском в контексте европейской истории. В их программы включают Минское замчище, Троицкое предместье и современную архитектуру проспекта Победителей.

Срок пребывания гостей также увеличился: если раньше превалировали однодневные поездки, то сейчас популярны туры на двое суток с выездом в Мирский или Несвижский замки.

Гастрономический туризм

Еда стала полноценной частью туристического продукта. В Белоруссии разработано 95 маршрутов с гастрономической составляющей, включая 34 специализированные программы.

"Мы предлагаем драники — это основной продукт — и ребрышки. Сейчас очень много российских туристов. Многие приезжают и пробуют только драники. Они ходят по разным заведениям и сравнивают: где лучше, где хуже", — сказал директор кафе белорусской кухни Иван Запруцкий.

Инфраструктура города готова к росту потока: только за прошлый год в Минске открылось 184 новых объекта общественного питания.