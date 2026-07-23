Туристические запросы в Минске изменились: вместо классических обзорных экскурсий путешественники все чаще выбирают индивидуальные маршруты, погружение в локальную культуру и гастрономический опыт. Сегодня около 80% гостей столицы предпочитают путешествовать самостоятельно.
|Показатель
|Значение
|Количество гостиниц и аналогичных объектов
|более 70
|Общий номерной фонд
|около 7 тыс. номеров
|Объекты общепита в Минске
|более 4 500 (200 тыс. посадочных мест)
|Доля российских туристов в общем потоке
|более 80%
Одним из главных трендов стало Раковское предместье. Бывший промышленно-жилой район превратился в малоэтажный квартал с кафе и магазинами. Туристов сюда привлекают "Дворики старого Минска", где можно увидеть архитектурные формы, вдохновившие художника-мультипликатора Леонида Шварцмана при создании мультфильмов про Чебурашку и Гену.
Интересы гостей зависят от их происхождения:
Срок пребывания гостей также увеличился: если раньше превалировали однодневные поездки, то сейчас популярны туры на двое суток с выездом в Мирский или Несвижский замки.
Еда стала полноценной частью туристического продукта. В Белоруссии разработано 95 маршрутов с гастрономической составляющей, включая 34 специализированные программы.
"Мы предлагаем драники — это основной продукт — и ребрышки. Сейчас очень много российских туристов. Многие приезжают и пробуют только драники. Они ходят по разным заведениям и сравнивают: где лучше, где хуже", — сказал директор кафе белорусской кухни Иван Запруцкий.
Инфраструктура города готова к росту потока: только за прошлый год в Минске открылось 184 новых объекта общественного питания.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.