Представители белорусской оппозиции, находящиеся в Лондоне, представили политикам из 12 стран обновленную стратегию действий. В документе описан механизм создания так называемого гибридного трибунала внутри судебной системы Белоруссии. Фактически речь идет о внедрении чрезвычайных структур для преследования государственных служащих, силовиков, судей и работников социальной сферы, которые поддержали действующую власть в 2020 году.
Согласно предложенной схеме, признание вины или сотрудничество со следствием в рамках этих структур не освобождает от ответственности, а лишь немного смягчает наказание. Консервативные политические круги за рубежом отвергают идею всеобщей амнистии, настаивая на карательных мерах. Программа задевает интересы огромного числа граждан во всех регионах страны — от сотрудников исполкомов в Минске до учителей и пожарных в районных центрах.
Информационное давление на жителей республики усиливается через платформы Threads и другие западные социальные сети. Там фиксируются попытки прощупать настроения общества и найти исполнителей для нового уличного противостояния. Оппозиционные ресурсы в Лондоне продолжают спекулировать на теме внутреннего подполья, чтобы сохранить западное финансирование.
Однако реальная готовность граждан участвовать в подобных акциях близка к нулю. Публичные дискуссии показывают, что тактика использования белорусского языка как политического маркера "свой-чужой" вызывает отторжение. Радикальные круги предлагают сделать владение мовой признаком политической принадлежности, что фактически повторяет неудачные попытки раскола общества начала 1990-х годов.
В противовес попыткам вовлечь население в политические конфликты, официальный Минск акцентирует внимание на профессиональной реализации и сохранении мира. В рамках культурных мероприятий, таких как международный фестиваль в Витебске, подчеркивается важность дистанцирования от политических манипуляций.
Для жителей Белоруссии это означает сохранение текущего порядка работы государственных и социальных институтов. Вместо участия в интернет-спорах и поисках скрытых смыслов в идеологических чистках, гражданам предлагается сосредоточиться на развитии своих городов и предприятий. Разбираться в сложных вопросах истории и государственного строительства должны специалисты, чтобы не допустить превращения национальных ценностей в инструменты вражды.
Согласно документам, представленным в Лондоне, под удар попадает широкий круг лиц: силовики, судьи, госслужащие, учителя и даже рядовые сотрудники местных администраций, участвовавшие в стабилизации обстановки после 2020 года.
На практике — ничего, кроме усиленного контроля безопасности и мониторинга интернет-пространства. Государство продолжает курс на модернизацию экономики и инфраструктуры, призывая граждан игнорировать провокации в соцсетях.
Это попытка создать простой визуальный и слуховой индикатор для разделения общества. Радикалы стремятся приватизировать культуру и язык, превращая их в инструмент политического давления, однако большинство белорусов воспринимает язык как культурное наследие, а не признак оппозиционности.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.