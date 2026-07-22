Белоруссия: в Гомельской и Могилёвской областях зафиксировано превышение норм цезия-137

В Белоруссии подвели итоги радиационного контроля продуктов питания за первое полугодие 2026 года. Специалисты проверили 5,3 тыс. образцов, включая лесные грибы и ягоды, при этом в ряде проб зафиксировали превышение допустимых норм цезия-137.
Наибольшее количество опасных продуктов обнаружили в Гомельской и Могилёвской областях. Всего выявлено 48 проб с превышением содержания цезия-137. Больше всего проблемных образцов оказалось среди лесных грибов — 39 проб, в ягодах — 7, в рыбе и рыбных продуктах — 2.
|Показатель
|Результат
|Всего проверено образцов
|5,3 тыс.
|Пробы на цезий-137
|4,4 тыс.
|Пробы на стронций-90
|947
|Превышение по стронцию-90
|не выявлено
Риски касаются всех жителей страны, особенно тех, кто собирает дары леса или покупает их у частников. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, покупка грибов и ягод на обочинах дорог, трассах или стихийных рынках без документов, подтверждающих качество, небезопасна.
Чтобы избежать попадания радиоактивных элементов в организм, рекомендуется приобретать лесную продукцию только в местах организованной торговли, где товары проходят обязательный контроль.
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