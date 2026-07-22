Белоруссия: в Гомельской и Могилёвской областях зафиксировано превышение норм цезия-137

В Белоруссии подвели итоги радиационного контроля продуктов питания за первое полугодие 2026 года. Специалисты проверили 5,3 тыс. образцов, включая лесные грибы и ягоды, при этом в ряде проб зафиксировали превышение допустимых норм цезия-137.

Фото: unsplash.com by 709am is licensed under Free to use under the Unsplash License Лисички

Наибольшее количество опасных продуктов обнаружили в Гомельской и Могилёвской областях. Всего выявлено 48 проб с превышением содержания цезия-137. Больше всего проблемных образцов оказалось среди лесных грибов — 39 проб, в ягодах — 7, в рыбе и рыбных продуктах — 2.

Показатель Результат Всего проверено образцов 5,3 тыс. Пробы на цезий-137 4,4 тыс. Пробы на стронций-90 947 Превышение по стронцию-90 не выявлено

Риски касаются всех жителей страны, особенно тех, кто собирает дары леса или покупает их у частников. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, покупка грибов и ягод на обочинах дорог, трассах или стихийных рынках без документов, подтверждающих качество, небезопасна.

Чтобы избежать попадания радиоактивных элементов в организм, рекомендуется приобретать лесную продукцию только в местах организованной торговли, где товары проходят обязательный контроль.