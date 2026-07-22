Пассажиры в Минске раскритиковали организацию временного сообщения при ремонте путей

Жители Минска раскритиковали организацию временного транспортного сообщения, которое было введено на период ремонта трамвайных путей. Основные претензии пользователей соцсетей касались работы автобуса № 903, заменившего несколько трамвайных маршрутов.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Дорожный каток на улице

Событие затронуло пассажиров, пользовавшихся 3-м, 4-м и 5-м трамваями. По словам горожан, один автобусный маршрут не справился с потоком людей: транспорт ходил реже графика, был переполнен, что приводило к задержкам пассажиров и невозможности попасть в салон на промежуточных остановках.

Причины сбоев в расписании

В "Минсктрансе" объяснили, что задержки автобусов № 903 были вызваны несколькими факторами:

ремонт моста в районе парка им. М. Горького, из-за чего транспорт ехал в объезд;

образование пробок на маршруте;

возможные ДТП и технические неисправности транспортных средств.

Представители предприятия отметили, что для детального разбора конкретных случаев нарушения графика требуются точные данные о времени и месте инцидентов.

Текущая ситуация

С 16 июля схема движения изменилась. Временный маршрут № 903 прекратил работу (он функционировал с 10 по 15 июля). На данный момент: