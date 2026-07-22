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Пассажиры в Минске раскритиковали организацию временного сообщения при ремонте путей

Беларусь » Минск

Жители Минска раскритиковали организацию временного транспортного сообщения, которое было введено на период ремонта трамвайных путей. Основные претензии пользователей соцсетей касались работы автобуса № 903, заменившего несколько трамвайных маршрутов.

Дорожный каток на улице
Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены
Дорожный каток на улице

Событие затронуло пассажиров, пользовавшихся 3-м, 4-м и 5-м трамваями. По словам горожан, один автобусный маршрут не справился с потоком людей: транспорт ходил реже графика, был переполнен, что приводило к задержкам пассажиров и невозможности попасть в салон на промежуточных остановках.

Причины сбоев в расписании

В "Минсктрансе" объяснили, что задержки автобусов № 903 были вызваны несколькими факторами:

  • ремонт моста в районе парка им. М. Горького, из-за чего транспорт ехал в объезд;
  • образование пробок на маршруте;
  • возможные ДТП и технические неисправности транспортных средств.

Представители предприятия отметили, что для детального разбора конкретных случаев нарушения графика требуются точные данные о времени и месте инцидентов.

Текущая ситуация

С 16 июля схема движения изменилась. Временный маршрут № 903 прекратил работу (он функционировал с 10 по 15 июля). На данный момент:

  • восстановлено движение трамваев до остановки "Дворец детей и молодежи";
  • запущен новый автобусный маршрут № 263, следующий от автовокзала "Центральный" до ДС "Озеро".
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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