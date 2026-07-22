Нацбанк Беларуси ждет решения ЦБ РФ: курс белорусского рубля зависит от Москвы

В пятницу, 24 июля, Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. От этого решения во многом зависит, как будет двигаться курс белорусского рубля в ближайшие недели. Из-за тесной связи экономик и высокой доли взаимных расчетов в национальных валютах (более 90 %) динамика российского рубля почти без задержки передается на белорусский валютный рынок.
Основным инструментом монетарной политики в России является ключевая ставка Центробанка (сейчас 14,25 %), в Беларуси — ставка рефинансирования Национального банка (9,25 %). Изменение российской ставки настраивает стоимость кредитов и вкладов, влияет на инфляцию и, через валютный курс, на покупательную способность населения и доходы экспортеров в обеих странах.
Для понимания курсов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) аналитики следят за торгами на московском рынке. В первом полугодии 2026 года российский рубль укрепился к основным валютам примерно на 20 % и стал одной из самых крепких валют мира.
Крепкий рубль снижает инфляцию и делает импорт дешевле — это плюс для потребителей. Но есть и обратная сторона: доходы экспортеров в рублевом выражении падают, а значит, уменьшаются валютные поступления в бюджет. В условиях растущих расходов (СВО) это вызывает озабоченность у Минфина и крупного бизнеса, которые заинтересованы в более слабом курсе.
Несмотря на давление со стороны экономики, Центробанк России сохраняет жесткую позицию. Причины:
Базовый сценарий — сохранение ключевой ставки на текущем уровне. В качестве жеста к ожидающим возможено символическое снижение на 0,25 п. п., но никакой мягкой политики пока не прогнозируется.
Уже третью неделю июля на белорусской бирже наблюдается повышенный спрос на доллар — объёмы торгов по американской валюте немного выше средних. Это ведёт к медленному, но стабильному росту курса доллара и соответствующему ослаблению белорусского рубля.
До конца июля и в начале августа сохраняется тренд на постепенное ослабление белорусского рубля и плавный рост доллара на внутреннем рынке. Решение Банка России в пятницу может усилить или скорректировать эту тенденцию, но в любом случае станет важным ориентиром для валютного рынка Белоруссии на ближайшее время.
Если тренд сохранится, импортные товары и зарубежные туры могут продолжать дорожать в рублёвом эквиваленте. Экспортерам, наоборот, может стать выгоднее конвертировать валютную выручку. Конкретные сроки и амплитуда изменений будут зависеть от итогов заседания Центробанка и последующей динамики курса рубля на московской бирже.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.