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Нацбанк Беларуси ждет решения ЦБ РФ: курс белорусского рубля зависит от Москвы

Беларусь

В пятницу, 24 июля, Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке. От этого решения во многом зависит, как будет двигаться курс белорусского рубля в ближайшие недели. Из-за тесной связи экономик и высокой доли взаимных расчетов в национальных валютах (более 90 %) динамика российского рубля почти без задержки передается на белорусский валютный рынок.

Рубль монетой
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рубль монетой

Как связаны рынки

Основным инструментом монетарной политики в России является ключевая ставка Центробанка (сейчас 14,25 %), в Беларуси — ставка рефинансирования Национального банка (9,25 %). Изменение российской ставки настраивает стоимость кредитов и вкладов, влияет на инфляцию и, через валютный курс, на покупательную способность населения и доходы экспортеров в обеих странах.

Для понимания курсов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) аналитики следят за торгами на московском рынке. В первом полугодии 2026 года российский рубль укрепился к основным валютам примерно на 20 % и стал одной из самых крепких валют мира.

Пояс, наредеванный рублём

Крепкий рубль снижает инфляцию и делает импорт дешевле — это плюс для потребителей. Но есть и обратная сторона: доходы экспортеров в рублевом выражении падают, а значит, уменьшаются валютные поступления в бюджет. В условиях растущих расходов (СВО) это вызывает озабоченность у Минфина и крупного бизнеса, которые заинтересованы в более слабом курсе.

Почему ставку вряд ли понизят

Несмотря на давление со стороны экономики, Центробанк России сохраняет жесткую позицию. Причины:

  • инфляция в России остаётся повышенной;
  • инфляционные ожидания бизнеса и населения (опросные показатели, на которые смотрит регулятор) не снижаются;
  • в начале года в экономику влились крупные бюджетные средства, разогнавшие спрос;
  • топливный кризис, последствия которого пока не исчерпаны, добавляет проинфляционных давлений.

Базовый сценарий — сохранение ключевой ставки на текущем уровне. В качестве жеста к ожидающим возможено символическое снижение на 0,25 п. п., но никакой мягкой политики пока не прогнозируется.

Что происходит на БВФБ

Уже третью неделю июля на белорусской бирже наблюдается повышенный спрос на доллар — объёмы торгов по американской валюте немного выше средних. Это ведёт к медленному, но стабильному росту курса доллара и соответствующему ослаблению белорусского рубля.

Прогноз на конец июля — начало августа

До конца июля и в начале августа сохраняется тренд на постепенное ослабление белорусского рубля и плавный рост доллара на внутреннем рынке. Решение Банка России в пятницу может усилить или скорректировать эту тенденцию, но в любом случае станет важным ориентиром для валютного рынка Белоруссии на ближайшее время.

Что это значит для населения и бизнеса?

Если тренд сохранится, импортные товары и зарубежные туры могут продолжать дорожать в рублёвом эквиваленте. Экспортерам, наоборот, может стать выгоднее конвертировать валютную выручку. Конкретные сроки и амплитуда изменений будут зависеть от итогов заседания Центробанка и последующей динамики курса рубля на московской бирже.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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