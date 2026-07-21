Ни копейки за целый месяц: в Минске принудительно взыскали огромную сумму с застройщика

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Беларусь

Сотрудникам частной строительной компании в Минске выплатили задолженность по зарплате за апрель 2026 года. Деньги получили 220 работников, общая сумма выплат превысила 781 тыс. бел. руб., сообщает Генеральная прокуратура.

Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рука с зеленым маркером подчеркивает график роста финансовых показателей среди монет и калькулятора

Ситуация затронула персонал одного столичного предприятия. Вмешательство правоохранительных органов позволило работникам получить причитающиеся средства, которые компания удерживала в нарушение трудового законодательства.

Прокуратура вынесла руководителю организации предписание погасить долги. Параллельно в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда направили поручение подготовить дело об административном правонарушении.

В итоге задолженность выплатили в полном объеме. Руководитель компании, допустивший задержку выплат, оштрафован на 180 бел. руб. согласно ч. 3 ст. 10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Показатель Значение
Количество получивших выплаты 220 человек
Общая сумма долга более 781 тыс. BYN
Штраф руководителя 180 BYN
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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