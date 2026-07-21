Ни копейки за целый месяц: в Минске принудительно взыскали огромную сумму с застройщика

Сотрудникам частной строительной компании в Минске выплатили задолженность по зарплате за апрель 2026 года. Деньги получили 220 работников, общая сумма выплат превысила 781 тыс. бел. руб., сообщает Генеральная прокуратура.
Ситуация затронула персонал одного столичного предприятия. Вмешательство правоохранительных органов позволило работникам получить причитающиеся средства, которые компания удерживала в нарушение трудового законодательства.
Прокуратура вынесла руководителю организации предписание погасить долги. Параллельно в Минское городское управление Департамента государственной инспекции труда направили поручение подготовить дело об административном правонарушении.
В итоге задолженность выплатили в полном объеме. Руководитель компании, допустивший задержку выплат, оштрафован на 180 бел. руб. согласно ч. 3 ст. 10.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.
|Показатель
|Значение
|Количество получивших выплаты
|220 человек
|Общая сумма долга
|более 781 тыс. BYN
|Штраф руководителя
|180 BYN
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