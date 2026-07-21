Поля Белоруссии бьют рекорды: исторический скачок в сборе зерновых изменил прогнозы

В Белоруссии намолочено 1 миллион 220 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила 41,6 центнера с гектара, что на 1,8 центнера больше показателей прошлого года на ту же дату.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Комбайн Полесье убирает пшеницу на поле

Наибольший объем зерна собрали в Минской области — 334 тысячи тонн. Далее следуют Брестская (280 тыс.), Гродненская (255 тыс.), Гомельская (169 тыс.), Могилевская (113 тыс.) и Витебская (69 тыс.) области.

Аграрии впервые в истории страны намолочили 1 миллион тонн озимого ячменя. Поскольку уборка этой культуры завершена на 94%, итоговый показатель вырастет. Текущая урожайность ячменя — 42,8 центнера с гектара против 38,6 год назад. В отдельных хозяйствах результаты выше: так, в ОАО "Новая жизнь" Несвижского района зафиксировали 104,4 центнера с гектара.

"В прошлом году был примерно такой же показатель. Это говорит о стабильности культуры, несмотря на изменяющиеся погодные условия", — рассказал директор хозяйства Виктор Худницкий.

Сбор рапса и прогноз на сезон

Озимый рапс убрали на 138 тысячах гектаров (31% от плана), намолотив 330 тысяч тонн. Средняя урожайность — 21 центнер с гектара. Лидером стала Брестская область с показателем 30 центнеров с гектара.

Заместитель начальника отдела растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома Татьяна Воробьева отметила, что за счет роста урожайности и расширения площадей почти на 10 тысяч гектаров регион может превысить сбор в 200 тысяч тонн.

В масштабах страны площадь под рапс увеличили до 441 тысячи гектаров (в прошлом году — 377 тыс.). Сельхозпроизводители планируют собрать 1,2 миллиона тонн, тогда как в прошлом сезоне общий сбор озимого и ярового рапса составил около 1 миллиона тонн.

Заготовка кормов и удобрений

Помимо зерновых, в стране ведутся следующие работы:

Лён: вытереблено 18 тысяч гектаров (40% плана), что вдвое больше прошлого года.

Травяные корма: вторым укосом скошено 580 тысяч гектаров (57% плана). Заготовлено 387 тыс. тонн сена, 327 тыс. тонн силоса и 10,4 млн тонн сенажа.

Минеральные удобрения: накоплено 169 тысяч тонн действующего вещества (98% от плана).

Область Процент заготовки сенажа Могилевская 97% Гомельская 81% Витебская 75% Минская 74% Гродненская 65% Брестская 59%

В связи с прогнозируемыми дождями сельхозпредприятиям рекомендовано максимально использовать погожие часы и обеспечить готовность техники к уборке.