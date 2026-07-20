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Галерея Viva Kola Art организовала в Минске экспозицию работ, посвященных миру животных

Беларусь » Минск

В минской художественной галерее Viva Kola Art открылась экспозиция "Арт-зоопарк". Посетители могут увидеть более 85 работ, посвященных миру животных. Выставка будет доступна до 30 сентября.

Породистые животные вместе
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Породистые животные вместе

Проект объединил мастеров разных направлений, чтобы показать разнообразие фауны через современное анималистическое искусство. В экспозиции представлены изображения птиц, лошадей, собак и кошек — как домашних, так и диких.

"Мы захотели объединить мастеров разных направлений, чтобы привлечь внимание посетителей к красоте и хрупкости животного мира, а также представить зрителю взгляд художников на характер и повадки диких и домашних зверей", — сказала менеджер по продажам Камилла Джавадова.

В залах галереи представлены полотна, графика, скульптурные формы и интерьерная керамика. Художники использовали масло, пастель, тушь, карандаш и фактурные пасты. Среди авторов работ — Дмитрий Семитко, Алёна Кошеленко, Андрей Ревяков, Ольга Бычко и другие.

Отдельное внимание привлекают работы Ольги Гордиёнок-Киреевой, изобразившей котов разных пород и характеров: от аристократичной белой кошки Марго с разными глазами до дерзкого кота Леона в бандане и золотой цепи. Сергей Мозговой представил серию работ в лаконичной цветовой гамме, в которую вошли полотна "Панда", "Тибет", "Кения", "Сентябрь" и "Звездное небо".

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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