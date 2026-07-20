Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты

В ночь на 21 июля на 12 участках дорог Минска обновят дорожную разметку. Работы организует "СМЭП Мингорисполкома".
Событие затронет водителей и пассажиров транспорта, следующих по основным магистралям города. Из-за работ на дорогах могут появиться временные ограничения, поэтому ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут и проявлять осторожность при проезде через указанные зоны.
|Улица / Проспект
|Участок работ
|ул. Дзержинского
|от ул. Гурского до ул. Космонавтов
|ул. Гинтовта
|от ул. Всехсвятской до ул. Шафарнянской
|ул. Притыцкого
|весь участок
|ул. Павловского
|весь участок
|ул. Мстиславца
|весь участок
|пр. Жукова
|весь участок
|ул. Танка
|весь участок
|ул. Жасминовая
|весь участок
|ул. Чичурина
|весь участок
|ул. Аладовых
|весь участок
|ул. Монюшко
|весь участок
|ул. Фёдорова
|весь участок
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