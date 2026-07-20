Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты

В ночь на 21 июля на 12 участках дорог Минска обновят дорожную разметку. Работы организует "СМЭП Мингорисполкома".

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Событие затронет водителей и пассажиров транспорта, следующих по основным магистралям города. Из-за работ на дорогах могут появиться временные ограничения, поэтому ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут и проявлять осторожность при проезде через указанные зоны.

Улица / Проспект Участок работ ул. Дзержинского от ул. Гурского до ул. Космонавтов ул. Гинтовта от ул. Всехсвятской до ул. Шафарнянской ул. Притыцкого весь участок ул. Павловского весь участок ул. Мстиславца весь участок пр. Жукова весь участок ул. Танка весь участок ул. Жасминовая весь участок ул. Чичурина весь участок ул. Аладовых весь участок ул. Монюшко весь участок ул. Фёдорова весь участок