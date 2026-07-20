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Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты

Беларусь

В ночь на 21 июля на 12 участках дорог Минска обновят дорожную разметку. Работы организует "СМЭП Мингорисполкома".

"Островок" на дороге
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
"Островок" на дороге

Событие затронет водителей и пассажиров транспорта, следующих по основным магистралям города. Из-за работ на дорогах могут появиться временные ограничения, поэтому ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут и проявлять осторожность при проезде через указанные зоны.

Улица / Проспект Участок работ
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ул. Гинтовта от ул. Всехсвятской до ул. Шафарнянской
ул. Притыцкого весь участок
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ул. Мстиславца весь участок
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Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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