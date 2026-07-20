Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода

Любители экстремально острой пищи подвержены более высокому риску развития рака пищевода. По данным международной группы ученых, регулярное употребление перца чили повышает вероятность возникновения этого заболевания почти в три раза.

Фото: https://unsplash.com by Elle Hughes is licensed under Free Перец чили

Исследователи провели метаанализ медицинских данных более чем 11 тысяч человек. Результаты работы опубликовали в журнале Frontiers in Nutrition. Анализ показал, что у людей, которые часто ели острую пищу, риск онкологии пищевода оказался в 2,71 раза выше по сравнению с теми, кто избегал таких специй.

Что вызывает заболевание

Угрозу представляет капсаицин — соединение, которое придает перцу жгучесть. При постоянном контакте с и слизистой желудочно-кишечного тракта концентрированное вещество может провоцировать хроническое воспаление. В перспективе этот процесс ведет к развитию плоскоклеточного рака пищевода.

При этом ученые не нашли подтвержденной связи между острой едой и раком желудка или кишечника. Наиболее выраженная зависимость наблюдалась в регионах, где чили является частью традиционной кухни: в Африке, Азии и Северной Америке. В европейских странах такая закономерность не выявилась.

Особенности исследования

Авторы работы уточняют, что обнаружена статистическая связь, а не прямая доказанная причина. На вероятность болезни могли повлиять генетика, употребление алкоголя и курение. На данный момент безопасная доза потребления чили остается неизвестной.

Поскольку ранние признаки рака ЖКТ обычно незаметны и обнаруживаются на поздних стадиях, своевременный контроль факторов риска становится важным инструментом профилактики.