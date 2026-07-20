Забудьте про скучные выходные в июле: новые активности в Минске принесут неожиданный результат

В Минске 25 и 26 июля пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. Мероприятие организуют на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 20:00.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Йога на пляже

Спорт, психология и здоровье

Программа фестиваля объединяет физические нагрузки и интеллектуальный досуг. В спортивной зоне пройдут занятия йогой, функциональные тренировки, гвоздестояние, а также танцевальные программы Zumba и Dance Fit. Впервые в этом году проведут открытые мастер-классы по латиноамериканским танцам и организуют спортивный квиз.

Для тех, кто интересуется ментальным здоровьем и самопознанием, подготовят лекции по психологии, медицине и правильному питанию. Будут работать зоны с трансформационными играми, включая практику "Лила", и площадки по ароматерапии. В городском центре здоровья посетители смогут пройти экспресс-диагностику и проконсультироваться с врачами.

Маркет и развлечения

На фестивальном маркете представят натуральную косметику, продукты для здоровья, аксессуары и товары ручной работы. Для семей с детьми обустроят отдельную зону с аниматорами, квестами, развивающими играми и творческими мастер-классами.

Также на территории сада будет работать благотворительная площадка по сбору помощи для бездомных животных. Организаторы принимают корм, лежанки, пеленки и средства от паразитов. Взамен каждому участнику акции вручат памятный подарок.

Условия посещения

Категория посетителей Условия входа Дети до 6 лет включительно Бесплатно Дети из многодетных семей Бесплатно Люди с инвалидностью всех групп Бесплатно Ветераны Великой Отечественной войны Бесплатно