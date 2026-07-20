Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ночью город закроют на части: водителям в Минске придется пересмотреть свои привычные маршруты
Опасность скрывалась в привычной приправе: исследование связало любовь к чили с риском для пищевода
Чудовищная ложь о матери просто повсюду: сын Бритни Спирс прервал молчание из-за вирусных роликов
Северные районы буквально выживали после паводков: Виталий Хоценко увидел итоги масштабных работ
Заклинившая дверь не всегда означает ремонт: причина может оказаться гораздо проще, чем кажется
Легенде исполнилось 60 лет: Путин оценил вклад АВТОВАЗа в развитие промышленности России
Минздрав Белгородской области: 23 человека госпитализированы после атаки БПЛА в Шебекино
Мёртвый риф оказался живой легендой: открытие у берегов Бенина переписало карты океанологов
Несколько километров могут стать роковыми: автоматическая коробка не прощает этих нарушений

Забудьте про скучные выходные в июле: новые активности в Минске принесут неожиданный результат

Беларусь

В Минске 25 и 26 июля пройдет фестиваль саморазвития и здорового образа жизни. Мероприятие организуют на территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси. Площадки будут открыты для посетителей с 11:00 до 20:00.

Йога на пляже
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Йога на пляже

Спорт, психология и здоровье

Программа фестиваля объединяет физические нагрузки и интеллектуальный досуг. В спортивной зоне пройдут занятия йогой, функциональные тренировки, гвоздестояние, а также танцевальные программы Zumba и Dance Fit. Впервые в этом году проведут открытые мастер-классы по латиноамериканским танцам и организуют спортивный квиз.

Для тех, кто интересуется ментальным здоровьем и самопознанием, подготовят лекции по психологии, медицине и правильному питанию. Будут работать зоны с трансформационными играми, включая практику "Лила", и площадки по ароматерапии. В городском центре здоровья посетители смогут пройти экспресс-диагностику и проконсультироваться с врачами.

Маркет и развлечения

На фестивальном маркете представят натуральную косметику, продукты для здоровья, аксессуары и товары ручной работы. Для семей с детьми обустроят отдельную зону с аниматорами, квестами, развивающими играми и творческими мастер-классами.

Также на территории сада будет работать благотворительная площадка по сбору помощи для бездомных животных. Организаторы принимают корм, лежанки, пеленки и средства от паразитов. Взамен каждому участнику акции вручат памятный подарок.

Условия посещения

Категория посетителей Условия входа
Дети до 6 лет включительно Бесплатно
Дети из многодетных семей Бесплатно
Люди с инвалидностью всех групп Бесплатно
Ветераны Великой Отечественной войны Бесплатно
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Экономика и бизнес
Бензиновый кризис в России: что скрывают очереди на АЗС и почему паника оказалась беспочвенной
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Наука и техника
Черное море радикально изменило облик: спутники NASA зафиксировали аномальную трансформацию вод
Популярное
Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди

В российских дилерских центрах зафиксирована нехватка популярных моделей отечественной сборки, что привело к формированию длительных листов ожидания.

Автосалоны не успевают привозить машины: российские электрокары стали дефицитом и собрали очереди
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Украина шантажирует США и Европу ударами по логистике нефти из Казахстана Любовь Степушова
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Wildberries пережил тревожный сбой: крупнейший склад Коледино снова заработал после остановки
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Российский газ исчез — немецкий механизм остановился: Мерц раскрыл болезненную сторону кризиса ФРГ
Последние материалы
В Балтике стало слишком опасно? Швеция пересмотрела сроки запуска своих спутников
Затишье закончилось внезапно: массированная волна беспилотников столкнулась с жёстким ответом ПВО
Эйнштейн зря называл это ошибкой: спустя десятилетия расчёты перевернули космологию
Обычные ватрушки больше не получатся: пару действий изменили привычное представление о выпечке
Город буквально встанет на сутки: визит группы "Ленинград" в Псков парализовал привычный трафик
Мозг буквально сжимается: пассивный отдых перед экраном приведет к необратимым потерям
Дети больше не будут страдать: новое оснащение в Феодосии минимизировало риски в операционных
Кофе снова оправдали, но с оговоркой: фильтрованную чашку сравнили с энергетическим шотом
Плацкарт внезапно исчез из состава: переезды в Крым перейдут на новый формат работы
Собаки в кровати, дочь в своей: Ольга Орлова объяснила неожиданный расклад в спальне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.