Район Сокол ждал этого годами: масштабный проект изменит быт тысяч семей в ближайшее время

В жилом районе Сокол строители завершили монтаж основных конструкций новой средней школы. Объект, расположенный в границах улиц Березогорской, Головачева и Багрянцева, рассчитан на 792 места. Как сообщает объединение "Минскстрой", здание планируют сдать в эксплуатацию весной 2027 года.
На стройплощадке уже полностью сформированы два учебных и один административный блок. В корпусах установили окна и закрыли кровлю. Сейчас рабочие заняты внутренней отделкой: стены оштукатуривают, а в ближайшие дни начнут заливку стяжки пола. Параллельно завершается монтаж вентиляции, сантехники и систем противопожарной автоматики.
Особенностью школы станет собственный бассейн и развитое спортивное ядро. В здании бассейна сейчас ведут монолитные работы, а перекрытие спортзала монтируют с помощью тяжелых металлических ферм. Снаружи специалисты уже приступили к отделке фасадов.
|Объект
|Характеристики и покрытие
|Футбольное поле
|Натуральный травяной газон
|Игровые площадки
|Полимерное покрытие с резиновой крошкой
|Специализация зон
|Баскетбол, волейбол, воркаут, прыжки в длину
|Беговые дорожки
|Круговая конфигурация вокруг стадиона
Вокруг учебного заведения уже начали благоустройство территории. Рабочие подводят инженерные сети и готовят основание под будущий стадион. После открытия школа в Соколе станет важным социальным центром для жителей района, обеспечив шаговую доступность образования и современную спортивную базу для детей.
Ввод объекта в эксплуатацию намечен на весну 2027 года.
Школа сможет принять 792 учащихся.
Комплекс включает спортивный зал, бассейн и уличный стадион с натуральным газоном, беговыми дорожками и специализированными площадками для командных игр и воркаута.
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