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Район Сокол ждал этого годами: масштабный проект изменит быт тысяч семей в ближайшее время

Беларусь

В жилом районе Сокол строители завершили монтаж основных конструкций новой средней школы. Объект, расположенный в границах улиц Березогорской, Головачева и Багрянцева, рассчитан на 792 места. Как сообщает объединение "Минскстрой", здание планируют сдать в эксплуатацию весной 2027 года.

Школьный класс
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Школьный класс

На стройплощадке уже полностью сформированы два учебных и один административный блок. В корпусах установили окна и закрыли кровлю. Сейчас рабочие заняты внутренней отделкой: стены оштукатуривают, а в ближайшие дни начнут заливку стяжки пола. Параллельно завершается монтаж вентиляции, сантехники и систем противопожарной автоматики.

Бассейн, стадион и спортивные зоны

Особенностью школы станет собственный бассейн и развитое спортивное ядро. В здании бассейна сейчас ведут монолитные работы, а перекрытие спортзала монтируют с помощью тяжелых металлических ферм. Снаружи специалисты уже приступили к отделке фасадов.

Объект Характеристики и покрытие
Футбольное поле Натуральный травяной газон
Игровые площадки Полимерное покрытие с резиновой крошкой
Специализация зон Баскетбол, волейбол, воркаут, прыжки в длину
Беговые дорожки Круговая конфигурация вокруг стадиона

Вокруг учебного заведения уже начали благоустройство территории. Рабочие подводят инженерные сети и готовят основание под будущий стадион. После открытия школа в Соколе станет важным социальным центром для жителей района, обеспечив шаговую доступность образования и современную спортивную базу для детей.

Ответы на популярные вопросы

Когда школа будет открыта?

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на весну 2027 года.

На сколько мест рассчитано учреждение?

Школа сможет принять 792 учащихся.

Какая инфраструктура предусмотрена для спорта?

Комплекс включает спортивный зал, бассейн и уличный стадион с натуральным газоном, беговыми дорожками и специализированными площадками для командных игр и воркаута.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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