Небо над Белоруссией почернеет в одночасье: сильный грозовой фронт кардинально изменит планы

На большей части территории Белоруссии 20 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Утром и днем страну накроют грозы, которые в ряде районов перейдут в сильные ливни с порывами ветра до 15–20 м/с. Данные предоставил Белгидромет.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Городской пейзаж в грозу

Погодные условия затронут жителей большинства областей и городов страны. Утром возможен туман. В обычное время ветер будет переменным (4–9 м/с), но во время грозы его скорость возрастет до 14 м/с, а днем в отдельных районах — до шквалистых 20 м/с.

Температура воздуха составит от +20 до +26 °С. В юго-восточных районах будет теплее — до +28 °С.

Риски и последствия непогоды

МЧС предупреждает, что сильный ветер и ливни могут привести к следующим последствиям: