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Небо над Белоруссией почернеет в одночасье: сильный грозовой фронт кардинально изменит планы

Беларусь

На большей части территории Белоруссии 20 июля ожидается резкое ухудшение погоды. Утром и днем страну накроют грозы, которые в ряде районов перейдут в сильные ливни с порывами ветра до 15–20 м/с. Данные предоставил Белгидромет.

Городской пейзаж в грозу
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Городской пейзаж в грозу

Погодные условия затронут жителей большинства областей и городов страны. Утром возможен туман. В обычное время ветер будет переменным (4–9 м/с), но во время грозы его скорость возрастет до 14 м/с, а днем в отдельных районах — до шквалистых 20 м/с.

Температура воздуха составит от +20 до +26 °С. В юго-восточных районах будет теплее — до +28 °С.

Риски и последствия непогоды

МЧС предупреждает, что сильный ветер и ливни могут привести к следующим последствиям:

  • обрывы линий электропередачи и связи, отключение электричества в поселках и городах;
  • возникновение пожаров в лесах, жилых домах и на производствах;
  • подтопление дорог местного значения, огородов, хозпостроек и жилых домов;
  • заторы на дорогах из-за низкой видимости и рост числа ДТП;
  • опасность для людей, купающихся в открытых водоемах.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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