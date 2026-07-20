Неожиданный всплеск деловой активности в Минске: показатели первого полугодия вызвали пересмотр планов

В Белоруссии зафиксировано ускорение темпа экономического роста. По итогам января — июня 2026 года валовой внутренний продукт увеличился на 1,5 % к соответствующему периоду прошлого года, тогда как по результатам пяти месяцев прирост составлял 1,0 %. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на еженедельный макрообзор Евразийского банка развития (ЕАБР).

Фото: kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Главным драйвером позитивной динамики специалисты банка называют внутренний спрос. Потребительская активность населения продолжает нарастать: оборот розничной торговли за первое полугодие вырос на 7,6 % в годовом исчислении, в январе — мае темп прироста составлял 7,1 %.

Существенное ускорение проявилось в инвестиционной сфере. Объём вложений в основной капитал за шесть месяцев показал прирост 4,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Месяцем ранее этот показатель был значительно ниже — 1,5 %. В ЕАБР рост инвестиций связывают с возвращением капитального строительства к положительной динамике.