Чужая жизнь на экране разрушает самооценку: к каким необратимым последствиям ведет привычная лента

Просмотр идеальных фотографий и сторис в социальных сетях часто вызывает у пользователей чувство собственной несостоятельности и тревогу. Психолог Татьяна Гринкевич на примере истории жительницы Минска объяснила, почему цифровой контент заставляет людей сомневаться в себе и как защитить свою психику от негативного влияния.

Фото: unsplash.com by S O C I A L . C U T is licensed under Free to use under the Unsplash License Лента новостей в соцсетях

Минчанка Алина заметила, что привычка листать ленту после работы приводит к ухудшению настроения. Наблюдая за чужими путешествиями и успехами, девушка начала сравнивать свою жизнь с картинкой в телефоне и почувствовала, что безнадежно отстает от окружающих.

Реальность против "витрины"

По словам Татьяны Гринкевич, дискомфорт возникает из-за того, что соцсети транслируют не жизнь, а ее тщательно отредактированную версию. Пользователи публикуют только достижения и яркие моменты, оставляя неудачи, конфликты и бытовые трудности за кадром.

"Мы сравниваем свою реальную жизнь со всеми ее сложностями с "витриной" других людей. Это неравные условия, поэтому психика может реагировать снижением самооценки", — объяснила Татьяна Гринкевич.

В результате человек перестает ценить собственные победы, так как на фоне бесконечного потока чужих успехов любые личные достижения кажутся незначительными.

Ловушка внешнего одобрения

Помимо сравнения себя с другими, психологический вред наносят лайки и комментарии. Ожидание реакции от аудитории превращает социальные сети в инструмент оценки собственной значимости. Когда количество откликов падает, пользователь может ощутить разочарование и тревогу, попадая в зависимость от внешнего подтверждения своей ценности.

Кто в группе риска

Сильнее всего влияние соцсетей ощущают люди с уязвимой самооценкой. К ним относятся:

подростки и молодые люди;

те, кто проходит через смену работы или поиск себя;

люди, переживающие расставание или иные жизненные кризисы.

В такие периоды потребность в подтверждении своей ценности растет, и социальные сети становятся быстрым, но нестабильным способом получить это признание.

Как обезопасить себя

Специалист рекомендует изменить подход к потреблению контента, чтобы сохранить эмоциональное равновесие:

провести ревизию подписок и скрыть аккаунты, которые вызывают чувство неполноценности;

отслеживать свои эмоции: если после приложения появляется раздражение или тревога, стоит сделать перерыв;

ограничить время пребывания в цифровом пространстве.

Алина применила эти советы на практике: она удалила профили, провоцировавшие сравнение, и сократила время в сети. Это позволило ей вернуть интерес к собственным успехам и осознать, что экран телефона редко отражает настоящую картину жизни человека.