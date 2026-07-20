32 года назад, 20 июля 1994 года, в Минске состоялась первая в истории Белоруссии церемония принесения Присяги Президента. Это событие завершило серию ключевых политических этапов: от проведения первых президентских выборов до получения Александром Лукашенко официального удостоверения главы государства.
События того периода затронули всех жителей страны, поскольку республика находилась в глубоком экономическом кризисе. В условиях высокой инфляции и дефицита товаров население ожидало от нового руководителя конкретных мер по стабилизации жизни и защите государственности.
В первой президентской гонке участвовали шесть кандидатов: Александр Лукашенко, Вячеслав Кебич, Александр Дубко, Василий Новиков, Зенон Позняк и Станислав Шушкевич. По результатам второго тура выборов Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,34% голосов.
Хронология ключевых дат июля 1994 года:
|Дата
|Событие
|10 июля
|Второй тур президентских выборов
|12 июля
|Первая пресс-конференция избранного Президента
|15 июля
|Вручение удостоверения Президента Республики Беларусь
|20 июля
|Принесение Присяги в Овальном зале Дома Правительства
Вступление в должность президента происходило на фоне критического состояния экономики. На первой пресс-конференции 12 июля Александр Лукашенко сообщил о пустом бюджете и риске исчезновения хлеба с прилавков из-за отсутствия средств на его выпечку, несмотря на наличие продукции на складах мукомольных предприятий.
Жители Белоруссии в своих обращениях того времени ставили перед новым главой государства следующие вопросы:
"Люди Беларуси! Я не обещаю вам молочных рек и кисельных берегов. Не хочу лгать. Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося Правительства", — цитируется Александр Лукашенко в программе 1994 года.
Сразу после принесения Присяги, 21 июля 1994 года, на сессии Парламента президент обозначил приоритеты развития страны. Основной акцент был сделан на сохранении территориальной целостности Белоруссии и соблюдении закона.
По словам очевидцев тех событий, церемония в Овальном зале Дома Правительства собрала множество дипломатов и представителей зарубежных государств, включая вице-премьеров из России, Молдовы и Грузии, а также представителей парламентов Польши и Литвы.
Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.