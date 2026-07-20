Хлеб мог исчезнуть с прилавков: ситуация в Белоруссии июля 1994 года поставила страну на грань краха

32 года назад, 20 июля 1994 года, в Минске состоялась первая в истории Белоруссии церемония принесения Присяги Президента. Это событие завершило серию ключевых политических этапов: от проведения первых президентских выборов до получения Александром Лукашенко официального удостоверения главы государства.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Стасевич / ТАСС / БелТА, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Александра Лукашенко

События того периода затронули всех жителей страны, поскольку республика находилась в глубоком экономическом кризисе. В условиях высокой инфляции и дефицита товаров население ожидало от нового руководителя конкретных мер по стабилизации жизни и защите государственности.

Ход первых президентских выборов

В первой президентской гонке участвовали шесть кандидатов: Александр Лукашенко, Вячеслав Кебич, Александр Дубко, Василий Новиков, Зенон Позняк и Станислав Шушкевич. По результатам второго тура выборов Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,34% голосов.

Хронология ключевых дат июля 1994 года:

Дата Событие 10 июля Второй тур президентских выборов 12 июля Первая пресс-конференция избранного Президента 15 июля Вручение удостоверения Президента Республики Беларусь 20 июля Принесение Присяги в Овальном зале Дома Правительства

Экономический фон и запросы общества

Вступление в должность президента происходило на фоне критического состояния экономики. На первой пресс-конференции 12 июля Александр Лукашенко сообщил о пустом бюджете и риске исчезновения хлеба с прилавков из-за отсутствия средств на его выпечку, несмотря на наличие продукции на складах мукомольных предприятий.

Жители Белоруссии в своих обращениях того времени ставили перед новым главой государства следующие вопросы:

поиск способов борьбы с инфляцией и ростом цен;

решение проблемы газоснабжения страны на предстоящую зиму;

поддержка инвалидов и социально незащищенных слоев населения;

вопросы взаимодействия с коммерческими банками.

"Люди Беларуси! Я не обещаю вам молочных рек и кисельных берегов. Не хочу лгать. Нам всем придется расплачиваться за то, что мы так долго терпели несостоятельную политику давно обанкротившегося Правительства", — цитируется Александр Лукашенко в программе 1994 года.

Основы государственной политики

Сразу после принесения Присяги, 21 июля 1994 года, на сессии Парламента президент обозначил приоритеты развития страны. Основной акцент был сделан на сохранении территориальной целостности Белоруссии и соблюдении закона.

По словам очевидцев тех событий, церемония в Овальном зале Дома Правительства собрала множество дипломатов и представителей зарубежных государств, включая вице-премьеров из России, Молдовы и Грузии, а также представителей парламентов Польши и Литвы.