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В Белоруссии рекомендуют использовать черенкование для сохранения сортовых петуний на зиму

Беларусь

Жители Белоруссии могут продлить цветение петуний до поздней осени или даже сохранить растения на зиму, используя метод вегетативного размножения. Этот способ позволяет сохранить сортовые признаки цветка, включая окраску и махровость, что особенно важно для сурфиний, которые почти не дают семян.

Крупный план петунии
Фото: Pravda.ru by Сергей Михеев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный план петунии

Особенности ухода и размножения петуний разъяснила агроном ботанического сада Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Ольга Суринович.

Как укоренить черенки

По мнению специалиста, растения из черенков взрослеют быстрее сеянцев и легче переносят зимовку в помещении. Для получения новых саженцев в середине лета нужно отрезать от цветущего куста побег с двумя междоузлиями, удалив все бутоны и цветки. Кончик черенка обрабатывают препаратом "Корневин" и высаживают в притененную емкость. Корни обычно появляются через 2-3 недели.

Если размножать взрослые маточные растения, это можно делать в ноябре или в конце зимы — начале весны. С одного крупного куста снимают более 20 черенков длиной 6-8 см с 2-4 парами листьев. Нижний срез делают косым под узлом, верхний — прямым над почкой. Саженцы высаживают в крупнозернистый песок, перлит или смесь дерновой земли с перегноем (1:1), заглубляя не более чем на 1,5 см при температуре +15 градусов. Через 20-30 дней растения переносят в более крупную емкость.

Условия зимовки и уход в помещении

После наступления осенних холодов молодые растения переносят в светлое помещение с температурой +14-16 градусов. Взрослые маточные кусты хранят при +10-12 градусах на свету.

При содержании петунии на подоконнике с середины ноября требуется искусственное досвечивание — лампа должна работать 14 часов в сутки. В конце января время освещения увеличивают до 16 часов для ускорения роста зеленой массы.

Схема подкормки и лечения растений выглядит следующим образом:

Период / Проблема Метод ухода / Препарат
Зима (раз в месяц) Калийные удобрения (например, "Монофосфат калия")
С конца января Добавление азотных удобрений
Хлороз (пожелтение листьев) "Хелат железа" или "Феровит" (3-4 обработки)
Взрослые растения Удобрение каждые 5 дней (чередование корневых и внекорневых подкормок)

Для формирования пышного куста рекомендуется обрезать новые побеги, когда они достигнут 10-15 см, оставив по 3-4 листочка. Срезанные верхушки также можно использовать для дальнейшего черенкования.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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