Разрыв оказался минимальным: итоги в Малайзии подтвердили готовность белорусских баскетболистов

Женская молодежная сборная Белоруссии по баскетболу 3x3 заняла второе место на турнире Лиги наций ФИБА в Малайзии. Это стало первым международным выступлением белорусских спортсменов после возвращения на мировую арену.

Фото: unsplash.com by Albert Stoynov is licensed under Free to use under the Unsplash License Баскетбол

Команда под руководством Наталии Ануфриенко набрала 510 рейтинговых очков. Первое место досталось сборной Японии с результатом 530 баллов — именно японские баскетболистки получили путевку на Кубок мира.

Сборная Результат (очки) Итог Япония 530 1 место, выход на Кубок мира Белоруссия 510 2 место

В составе женской команды выступали Александра Полубок, Евгения Бернацкая, Илона Кацуро, Елизавета Шишлюк, Кристина Кастюкович и Софья Лашкевич.

Мужская молодежная сборная под руководством Романа Гестя заняла четвертое место, набрав 405 очков. Пьедестал распределили между собой Филиппины (520), Япония (470) и Новая Зеландия (430). За Белоруссию играли Алексей Балдин, Арсений Вержбицкий, Давид Мукете, Виталий Дучко, Павел Рабушко и Иван Литарный.

Соревнования прошли в городе Петалинг-Джая и служили квалификационным этапом к Кубку мира среди молодежных команд (U-23).