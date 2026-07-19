Разрыв оказался минимальным: итоги в Малайзии подтвердили готовность белорусских баскетболистов

Женская молодежная сборная Белоруссии по баскетболу 3x3 заняла второе место на турнире Лиги наций ФИБА в Малайзии. Это стало первым международным выступлением белорусских спортсменов после возвращения на мировую арену.
Команда под руководством Наталии Ануфриенко набрала 510 рейтинговых очков. Первое место досталось сборной Японии с результатом 530 баллов — именно японские баскетболистки получили путевку на Кубок мира.
|Сборная
|Результат (очки)
|Итог
|Япония
|530
|1 место, выход на Кубок мира
|Белоруссия
|510
|2 место
В составе женской команды выступали Александра Полубок, Евгения Бернацкая, Илона Кацуро, Елизавета Шишлюк, Кристина Кастюкович и Софья Лашкевич.
Мужская молодежная сборная под руководством Романа Гестя заняла четвертое место, набрав 405 очков. Пьедестал распределили между собой Филиппины (520), Япония (470) и Новая Зеландия (430). За Белоруссию играли Алексей Балдин, Арсений Вержбицкий, Давид Мукете, Виталий Дучко, Павел Рабушко и Иван Литарный.
Соревнования прошли в городе Петалинг-Джая и служили квалификационным этапом к Кубку мира среди молодежных команд (U-23).
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.