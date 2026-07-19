Планам на отдых пришел конец: атмосферный фронт над Белоруссией принесет крайне опасные явления

В Минске и большинстве регионов Белоруссии 20 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, сообщает Белгидромет.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Городской дождь

В столице днем вероятность осадков составит 80-90%. Возможна гроза. Температура воздуха поднимется до +21…+23 °С. Ветер будет переменным, со скоростью 4-9 м/с, но днем порывы могут достигать 14 м/с. Ночью в городе будет +14…+16 °С, местами может образоваться слабый туман.

Погода в регионах

Дожди пройдут во многих районах страны. Грозы ожидаются ночью местами, а утром и днем — на большей части территории. В отдельных районах в первой половине суток возможен густой туман.

Синоптики предупреждают, что во время гроз местами возможны сильные ливни и шквалистый ветер.

Показатель Значение по Белоруссии Дневная температура +20…+26 °С (на юго-востоке до +28 °С) Ночная температура +12…+18 °С