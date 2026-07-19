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Музыкальный Витебск в экстазе: финал Славянского базара предопределил судьбы новых звезд эстрады

Беларусь

В Витебске 19 июля проходит торжественное закрытие XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар". Финальный концерт в Летнем амфитеатре завершит форум и определит победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".

Концерт симфонического оркестра на площади
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Концерт симфонического оркестра на площади

Сегодня в рамках концерта проходит второй конкурсный день. Участники исполняют "Славянский хит" под аккомпанемент оркестра. По итогам вечера жюри объявит лауреатов и определит обладателя Гран-при.

Итоги первого этапа

Первый конкурсный день состоялся 18 июля и был посвящен мировым хитам. Лидерами рейтинга стали Акерке Амалят (Казахстан) и Рози Альфано (Италия) — обе набрали по 69 баллов.

Исполнитель (страна) Баллы
Акерке Амалят (Казахстан) 69
Рози Альфано (Италия) 69
Важа Гаделия (Грузия) 68
Исидора Митич (Сербия) 67
Алексей Осичев (Молдова) 67
Елена Кузнецова (Белоруссия) 66

Белорусская участница Елена Кузнецова отстает от лидеров на три балла.

"Юбилейный фестиваль, на мой взгляд, открылся грандиозно, так же ярко продолжается, и, уверена, закрытие будет не менее впечатляющим. А что касается зрителя — в этом году он просто невероятный! Когда я выходила на сцену, буквально физически чувствовала поддержку", — сказала Елена Кузнецова.

Участники финального концерта

В программе закрытия выступят Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Ирина Дорофеева и Анатолий Ярмоленко. Также на сцене появятся Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь, ансамбль "Сябры", OCEANA, MAX IONATA TRIO, семья Боджгуа и Алишер Каримов.

Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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