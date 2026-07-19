Музыкальный Витебск в экстазе: финал Славянского базара предопределил судьбы новых звезд эстрады

В Витебске 19 июля проходит торжественное закрытие XXXV Международного фестиваля искусств "Славянский базар". Финальный концерт в Летнем амфитеатре завершит форум и определит победителей Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск".
Сегодня в рамках концерта проходит второй конкурсный день. Участники исполняют "Славянский хит" под аккомпанемент оркестра. По итогам вечера жюри объявит лауреатов и определит обладателя Гран-при.
Первый конкурсный день состоялся 18 июля и был посвящен мировым хитам. Лидерами рейтинга стали Акерке Амалят (Казахстан) и Рози Альфано (Италия) — обе набрали по 69 баллов.
|Исполнитель (страна)
|Баллы
|Акерке Амалят (Казахстан)
|69
|Рози Альфано (Италия)
|69
|Важа Гаделия (Грузия)
|68
|Исидора Митич (Сербия)
|67
|Алексей Осичев (Молдова)
|67
|Елена Кузнецова (Белоруссия)
|66
Белорусская участница Елена Кузнецова отстает от лидеров на три балла.
"Юбилейный фестиваль, на мой взгляд, открылся грандиозно, так же ярко продолжается, и, уверена, закрытие будет не менее впечатляющим. А что касается зрителя — в этом году он просто невероятный! Когда я выходила на сцену, буквально физически чувствовала поддержку", — сказала Елена Кузнецова.
В программе закрытия выступят Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Александр Малинин, Ольга Бузова, Алексей Воробьев, Ирина Дорофеева и Анатолий Ярмоленко. Также на сцене появятся Национальный Президентский оркестр Республики Беларусь, ансамбль "Сябры", OCEANA, MAX IONATA TRIO, семья Боджгуа и Алишер Каримов.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.