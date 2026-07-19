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Тишина наступила слишком быстро: последствия вызова наряда в Минск при внезапном затишье

Беларусь » Минск

Жители Минска, столкнувшиеся с шумом во дворах или подъездах, могут вызывать милицию, даже если опасаются, что к приезду наряда нарушители разойдутся. Такой звонок не будет считаться ложным, если в момент обращения гражданин действительно фиксировал нарушение общественного порядка.

соседи ссорятся в саду
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
соседи ссорятся в саду

Эта ситуация актуальна для всех жителей города, чье спокойствие нарушается громкой музыкой или шумными компаниями в вечернее и ночное время.

Когда вызов считается законным

Старший участковый инспектор Советского РУВД Андрей Пикта пояснил, что правоохранители реагируют на сообщения о текущих нарушениях. Даже если к моменту прибытия милиции во дворе наступила тишина, сотрудники проведут профилактическую работу с жильцами.

Чтобы иметь доказательства в случае повторных жалоб, участковый рекомендует фиксировать шум на видео или диктофон до или после звонка в службу "102".

Штрафы за заведомо ложные сообщения

Ответственность наступает только тогда, когда человек сознательно обманывает органы внутренних дел или вызывает службы без повода, чтобы создать проблемы соседям. В таких случаях действия квалифицируются как заведомо ложное сообщение.

Тип нарушения Наказание
Ложный вызов милиции, скорой или МЧС (ст. 19.6 КоАП Республики Беларусь) Штраф от 4 до 15 базовых величин (1 БВ — 45 рублей)
Сообщение о взрыве, поджоге или иных тяжких последствиях (ст. 340 УК Республики Беларусь) Штраф, арест, ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы до 5 лет

Ответы на популярные вопросы

Считается ли вызов ложным, если соседи замолчали к приезду милиции?

Нет, если в момент звонка шум действительно был. Это не является обманом службы "102".

Как доказать факт шума, если наряд не успел его зафиксировать?

Рекомендуется сделать аудио- или видеозапись нарушения.

Где в Минске можно проконсультироваться с участковым?

Участковые инспекторы ведут прием граждан в общественных пунктах охраны правопорядка по средам с 17:00 до 20:00.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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