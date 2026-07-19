Коварный летний обед: когда обычное недомогание в Белоруссии обернется госпитализацией

В летний период в Белоруссии традиционно растет число случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) и пищевых отравлений. Чтобы избежать госпитализации и осложнений, важно уметь отличать обычное отравление от инфекции и знать, в каких ситуациях помощь врача требуется незамедлительно.
Основным отличием ОКИ является гастроинтестинальный синдром. Он проявляется тошнотой, рвотой и диареей (в медицине это состояние фиксируют, если стул случается более трех раз в сутки и меняется его консистенция). Инфекцию также сопровождают сильный озноб, слабость и резкий подъем температуры.
Пищевое отравление (токсикоинфекция) развивается быстрее: первые симптомы появляются через несколько часов после употребления испорченного продукта. Для него характерны рвота и кратковременный подъем температуры, но диарея возникает редко.
При легком течении ОКИ (стул до 5-6 раз в сутки, нет высокой температуры и сильных болей) можно вызвать участкового врача на дом. Однако есть случаи, когда необходима срочная медицинская помощь или госпитализация:
До приезда врача рекомендуется восполнять потерю жидкости. Можно использовать аптечные солевые растворы ("Оралит", "Регидрон", "Нормогидрон", "Гастролит"), пить кипяченую воду, сладкий чай или минеральную воду без газа.
Врачи предупреждают о риске бесконтрольного приема препаратов против диареи, таких как "Лоперамид" или "Имодиум". Эти средства останавливают диарею, но запирают токсины внутри организма. Это ведет к тяжелой интоксикации и может вызвать хирургические осложнения.
""Лоперамид" можно принять один раз в экстренной ситуации, например если вам срочно нужно сесть в самолет. В остальное время использовать препарат для лечения инфекций нельзя. Категорически запрещено самостоятельно давать эти лекарства детям и пожилым людям", — сказала заведующая диагностическим отделением городской клинической инфекционной больницы Людмила Дымель.
Что касается антибиотиков, здоровым людям при обычном расстройстве желудка они чаще всего не нужны. В ситуациях, когда врач недоступен, допускается короткий курс (1-3 дня) препаратов "Нифуроксазид" или "Ципрофлоксацин".
Любая готовая еда, которая пробыла на жаре без охлаждения более двух часов, становится биологически опасной и подлежит утилизации. Для перевозки мясных, молочных продуктов и салатов необходимо использовать термосумки.
|Категория продуктов
|Рекомендации и риски
|Запрещено покупать с рук
|Домашняя выпечка, чебуреки, вяленая и копченая рыба.
|Продукты высокого риска
|Торты и пирожные с кремом, мясной фарш, паштеты, сосиски, сырые яйца.
|Фрукты и овощи
|Не покупать разрезанные арбузы и дыни. Зелень замачивать на 10-15 минут перед промывкой.
|Безопасный перекус
|Печенье, хлебцы, орехи, сухофрукты, бутилированная вода.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.