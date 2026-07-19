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Коварный летний обед: когда обычное недомогание в Белоруссии обернется госпитализацией

Беларусь

В летний период в Белоруссии традиционно растет число случаев острых кишечных инфекций (ОКИ) и пищевых отравлений. Чтобы избежать госпитализации и осложнений, важно уметь отличать обычное отравление от инфекции и знать, в каких ситуациях помощь врача требуется незамедлительно.

Интерьер машины скорой помощи
Фото: Pravda.Ru by Нинель Андрейченко is licensed under Все права защищены
Интерьер машины скорой помощи

Как отличить кишечную инфекцию от отравления

Основным отличием ОКИ является гастроинтестинальный синдром. Он проявляется тошнотой, рвотой и диареей (в медицине это состояние фиксируют, если стул случается более трех раз в сутки и меняется его консистенция). Инфекцию также сопровождают сильный озноб, слабость и резкий подъем температуры.

Пищевое отравление (токсикоинфекция) развивается быстрее: первые симптомы появляются через несколько часов после употребления испорченного продукта. Для него характерны рвота и кратковременный подъем температуры, но диарея возникает редко.

Когда нужно вызывать врача

При легком течении ОКИ (стул до 5-6 раз в сутки, нет высокой температуры и сильных болей) можно вызвать участкового врача на дом. Однако есть случаи, когда необходима срочная медицинская помощь или госпитализация:

  • Дети до пяти лет: обезвоживание наступает очень быстро, восстановить баланс жидкости самостоятельно невозможно.
  • Пожилые люди: инфекция может вызвать обострение хронических болезней.
  • При подозрении на хирургию: если сильная боль в животе появилась до начала рвоты и диареи, это может быть признаком острого аппендицита.
  • Тяжелые симптомы: неукротимая рвота, высокая температура и признаки сильного обезвоживания.

До приезда врача рекомендуется восполнять потерю жидкости. Можно использовать аптечные солевые растворы ("Оралит", "Регидрон", "Нормогидрон", "Гастролит"), пить кипяченую воду, сладкий чай или минеральную воду без газа.

Опасность самолечения

Врачи предупреждают о риске бесконтрольного приема препаратов против диареи, таких как "Лоперамид" или "Имодиум". Эти средства останавливают диарею, но запирают токсины внутри организма. Это ведет к тяжелой интоксикации и может вызвать хирургические осложнения.

""Лоперамид" можно принять один раз в экстренной ситуации, например если вам срочно нужно сесть в самолет. В остальное время использовать препарат для лечения инфекций нельзя. Категорически запрещено самостоятельно давать эти лекарства детям и пожилым людям", — сказала заведующая диагностическим отделением городской клинической инфекционной больницы Людмила Дымель.

Что касается антибиотиков, здоровым людям при обычном расстройстве желудка они чаще всего не нужны. В ситуациях, когда врач недоступен, допускается короткий курс (1-3 дня) препаратов "Нифуроксазид" или "Ципрофлоксацин".

Правила безопасности при питании

Любая готовая еда, которая пробыла на жаре без охлаждения более двух часов, становится биологически опасной и подлежит утилизации. Для перевозки мясных, молочных продуктов и салатов необходимо использовать термосумки.

Категория продуктов Рекомендации и риски
Запрещено покупать с рук Домашняя выпечка, чебуреки, вяленая и копченая рыба.
Продукты высокого риска Торты и пирожные с кремом, мясной фарш, паштеты, сосиски, сырые яйца.
Фрукты и овощи Не покупать разрезанные арбузы и дыни. Зелень замачивать на 10-15 минут перед промывкой.
Безопасный перекус Печенье, хлебцы, орехи, сухофрукты, бутилированная вода.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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