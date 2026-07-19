Врачи больше не будут ждать: новые правила диагностики в Белоруссии изменили путь пациента

Минздрав утвердил новый клинический протокол по диагностике и лечению злокачественных новообразований кожи, мягких тканей и костей для взрослого населения. Документ определяет единые требования к медицинской помощи в стационарах и амбулаториях по всей Белоруссии.
Постановление № 39 вступило в силу 19 июля 2026 года. Оно регламентирует, как врачи должны классифицировать заболевания, проводить обследования, лечить пациентов и вести их медицинское наблюдение.
Первичный осмотр пациентов проводят профильные врачи в амбулаторных и стационарных условиях. Дальнейший путь пациента зависит от типа выявленного новообразования:
Протокол задает базовые стандарты, но допускает индивидуальный подход. Если врачебный консилиум решит, что пациенту необходимы дополнительные методы диагностики или лечения (например, по жизненным показаниям или из-за индивидуальной непереносимости стандартных препаратов), объем помощи может быть расширен за пределы данного документа.
|Тип заболевания
|Порядок направления
|Плоско- и базальноклеточный рак кожи
|К онкологу после гистологической верификации
|Подозрение на меланому
|К онкологу незамедлительно (без верификации)
|Опухоли костей и мягких тканей
|В РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Н. Н. Александрова
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