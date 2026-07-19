Врачи больше не будут ждать: новые правила диагностики в Белоруссии изменили путь пациента

Минздрав утвердил новый клинический протокол по диагностике и лечению злокачественных новообразований кожи, мягких тканей и костей для взрослого населения. Документ определяет единые требования к медицинской помощи в стационарах и амбулаториях по всей Белоруссии.

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Постановление № 39 вступило в силу 19 июля 2026 года. Оно регламентирует, как врачи должны классифицировать заболевания, проводить обследования, лечить пациентов и вести их медицинское наблюдение.

Порядок диагностики и направления к специалистам

Первичный осмотр пациентов проводят профильные врачи в амбулаторных и стационарных условиях. Дальнейший путь пациента зависит от типа выявленного новообразования:

Рак кожи (плоскоклеточный и базальноклеточный): после подтверждения диагноза через цитологический или гистологический анализ пациента направляют к онкологу.

после подтверждения диагноза через цитологический или гистологический анализ пациента направляют к онкологу. Меланома: если клинические признаки указывают на высокий риск этого заболевания, пациента направляют к онкологу сразу, не дожидаясь результатов верификации диагноза.

если клинические признаки указывают на высокий риск этого заболевания, пациента направляют к онкологу сразу, не дожидаясь результатов верификации диагноза. Опухоли мягких тканей и костей: из-за редкости и сложности таких форм все пациенты с подозрением на эти заболевания (по данным медицинской визуализации) направляются в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова. Там врачи проводят окончательную верификацию диагноза и определяют тактику лечения.

Особенности лечения

Протокол задает базовые стандарты, но допускает индивидуальный подход. Если врачебный консилиум решит, что пациенту необходимы дополнительные методы диагностики или лечения (например, по жизненным показаниям или из-за индивидуальной непереносимости стандартных препаратов), объем помощи может быть расширен за пределы данного документа.