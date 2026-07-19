Такого доминирования не ждали: трое белорусов в Минске заставили соперников признать поражение

Трое легкоатлетов из Белоруссии выиграли по две золотые медали на Матчевой встрече среди молодежных команд Союзного государства. Соревнования проходят в Минске на стадионе "Динамо".
Двукратными победителями турнира стали Ком Кристал Шаннон, Павел Артемьев и Дарья Васильчик.
|Спортсмен
|Дисциплины (золото)
|Результат
|Ком Кристал Шаннон (U20)
|Прыжки в длину, тройной прыжок
|13,39 м (тройной прыжок)
|Павел Артемьев (U18)
|Прыжки в длину, тройной прыжок
|-
|Дарья Васильчик (U20)
|Толкание ядра, метание диска
|57,26 м (диск)
В воскресенье, 19 июля, Ком Кристал Шаннон заняла первое место в тройном прыжке. Третью позицию в этой дисциплине заняла ее коллега по команде Ангелина Шейграцова с результатом 12,78 м.
Общие итоги первого дня турнира зафиксировали успех белорусских легкоатлетов: они завоевали 45 наград, из которых 14 — золотые, 12 — серебряные и 19 — бронзовые.
Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.