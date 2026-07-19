Такого доминирования не ждали: трое белорусов в Минске заставили соперников признать поражение

Трое легкоатлетов из Белоруссии выиграли по две золотые медали на Матчевой встрече среди молодежных команд Союзного государства. Соревнования проходят в Минске на стадионе "Динамо".

Фото: commons.wikimedia.org by filip bossuyt, flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Прыжки в длину

Двукратными победителями турнира стали Ком Кристал Шаннон, Павел Артемьев и Дарья Васильчик.

Спортсмен Дисциплины (золото) Результат Ком Кристал Шаннон (U20) Прыжки в длину, тройной прыжок 13,39 м (тройной прыжок) Павел Артемьев (U18) Прыжки в длину, тройной прыжок - Дарья Васильчик (U20) Толкание ядра, метание диска 57,26 м (диск)

В воскресенье, 19 июля, Ком Кристал Шаннон заняла первое место в тройном прыжке. Третью позицию в этой дисциплине заняла ее коллега по команде Ангелина Шейграцова с результатом 12,78 м.

Общие итоги первого дня турнира зафиксировали успех белорусских легкоатлетов: они завоевали 45 наград, из которых 14 — золотые, 12 — серебряные и 19 — бронзовые.