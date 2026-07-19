Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый враг убивает кошек за дни: что нужно знать о вирусе кальцивироза
Космос оказался куда агрессивнее: данные Уэбба перевернули представления о росте древних галактик
Пока одни жарят картошку, другие ставят форму в духовку: этот французский рецепт покорит с первой ложки
Никаких поблажек для бывших: в Перми взыщут часть премий с экс-главы округа после скандала
Это настоящий вызов Aurus: новый гость из Китая установил ценовой рекорд на нашем рынке
Не каждая юбка переживает все сезоны: эти пять моделей остаются актуальными круглый год
Щенок прыгает не от вредности: какую ошибку хозяева повторяют при каждом приветствии
Пока в России берут Гранту — Европа выбирает BYD: китайский гибрид за месяц стал новым народным авто
Пуск века сорвался в последний момент: что произошло с самой мощной ракетой человечества

Такого доминирования не ждали: трое белорусов в Минске заставили соперников признать поражение

Беларусь

Трое легкоатлетов из Белоруссии выиграли по две золотые медали на Матчевой встрече среди молодежных команд Союзного государства. Соревнования проходят в Минске на стадионе "Динамо".

Прыжки в длину
Фото: commons.wikimedia.org by filip bossuyt, flickr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Прыжки в длину

Двукратными победителями турнира стали Ком Кристал Шаннон, Павел Артемьев и Дарья Васильчик.

Спортсмен Дисциплины (золото) Результат
Ком Кристал Шаннон (U20) Прыжки в длину, тройной прыжок 13,39 м (тройной прыжок)
Павел Артемьев (U18) Прыжки в длину, тройной прыжок -
Дарья Васильчик (U20) Толкание ядра, метание диска 57,26 м (диск)

В воскресенье, 19 июля, Ком Кристал Шаннон заняла первое место в тройном прыжке. Третью позицию в этой дисциплине заняла ее коллега по команде Ангелина Шейграцова с результатом 12,78 м.

Общие итоги первого дня турнира зафиксировали успех белорусских легкоатлетов: они завоевали 45 наград, из которых 14 — золотые, 12 — серебряные и 19 — бронзовые.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Шоу-бизнес
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Здоровье
Хватит верить в чудо: отказ от позднего ужина привел к неожиданным выводам кардиологов
Популярное
Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину

Ранним утром жители двух регионов ощутили мощные подземные толчки, эпицентр которых оказался в непосредственной близости от населенных пунктов.

Земля ушла из-под ног в четыре утра: мощный удар на границе Алтая и Новосибирской области изменил тишину
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Wildberries снял с продажи товары, находившиеся на атакованных складах в Котовске и Электростали. Что дальше?
Десять лет прогресса смыло в бак: новое постановление обрекает современные иномарки на гибель
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
Граница закрылась окончательно: Эстония лишилась последних законных путей доставки грузов в РФ
Котлы сгорели на восемьдесят процентов: Севастополь примет решение, которое изменит быт миллионов
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Семейный автомобиль перестал быть доступным: сменил статус и переехал в премиум-сегмент
Последние материалы
Годами можно чувствовать себя здоровой: последствия скрытой инфекции ударят в самый неожиданный момент
Такого набора не ждали: Брянск принял студентов в здание бывшего управления полиции
Жизнь в приграничье изменится: Курская область рискнула ради масштабного обновления сел
Тело превращается в монолит: эта привычка незаметно разрушает метаболизм и лимфоток
Река Лена больше не преграда: перемещение четырехтысячного объекта создало точку опоры моста
Природа решила испытать нервы: магнитные бури в Ростовской области парализуют работу техники
Такого не пишут в учебниках: визит на Байконур открыл перед оренбуржцами путь к новым вершинам
Наука в Херсоне бьет рекорды: разработка студента ХТУ обеспечила доступ к миллионному гранту
Наука столкнулась с вымыслом в кино: физика черных дыр привела к фатальному разрыву временных линий
Японский бренд из Индии: появление компактной модели заставило конкурентов понервничать в цене
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.