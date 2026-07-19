Старые книги меняют всё: в Минске открыли доступ к тактикам, которые перевернули шахматный мир

В Национальной библиотеке Белоруссии открылась книжная экспозиция «Игра королей», посвященная Всемирному дню шахмат. Выставка работает в зале документов международных организаций до 18 августа.
Экспозиция объединяет около 80 документов на русском и английском языках. В коллекцию вошли энциклопедии, справочники, монографии и периодические издания. Посетители могут изучить историю шахматных турниров, правила игры, тактические руководства и мемуары гроссмейстеров.
Материалы выставки будут полезны как начинающим игрокам, так и профессионалам. Кроме прикладной литературы, в экспозиции представлены данные о происхождении игры: от индийской чатуранги V века до современного влияния Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).
Выставка доступна для всех желающих. Для входа в библиотеку потребуется читательский билет или пропуск социокультурного центра.
|Параметр
|Информация
|Место проведения
|Минск, Национальная библиотека (зал документов международных организаций)
|Срок работы
|до 18 августа
|Объем коллекции
|около 80 документов
|Телефон для справок
|+375 (17) 293-27-30
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