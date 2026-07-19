Старые книги меняют всё: в Минске открыли доступ к тактикам, которые перевернули шахматный мир

В Национальной библиотеке Белоруссии открылась книжная экспозиция «Игра королей», посвященная Всемирному дню шахмат. Выставка работает в зале документов международных организаций до 18 августа.

Фото: unsplash.com by VD Photography is licensed under Free to use under the Unsplash License Шахматы

Экспозиция объединяет около 80 документов на русском и английском языках. В коллекцию вошли энциклопедии, справочники, монографии и периодические издания. Посетители могут изучить историю шахматных турниров, правила игры, тактические руководства и мемуары гроссмейстеров.

Материалы выставки будут полезны как начинающим игрокам, так и профессионалам. Кроме прикладной литературы, в экспозиции представлены данные о происхождении игры: от индийской чатуранги V века до современного влияния Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

Порядок посещения

Выставка доступна для всех желающих. Для входа в библиотеку потребуется читательский билет или пропуск социокультурного центра.