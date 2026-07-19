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Старые книги меняют всё: в Минске открыли доступ к тактикам, которые перевернули шахматный мир

Беларусь

В Национальной библиотеке Белоруссии открылась книжная экспозиция «Игра королей», посвященная Всемирному дню шахмат. Выставка работает в зале документов международных организаций до 18 августа.

Шахматы
Фото: unsplash.com by VD Photography is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шахматы

Экспозиция объединяет около 80 документов на русском и английском языках. В коллекцию вошли энциклопедии, справочники, монографии и периодические издания. Посетители могут изучить историю шахматных турниров, правила игры, тактические руководства и мемуары гроссмейстеров.

Материалы выставки будут полезны как начинающим игрокам, так и профессионалам. Кроме прикладной литературы, в экспозиции представлены данные о происхождении игры: от индийской чатуранги V века до современного влияния Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ).

Порядок посещения

Выставка доступна для всех желающих. Для входа в библиотеку потребуется читательский билет или пропуск социокультурного центра.

Параметр Информация
Место проведения Минск, Национальная библиотека (зал документов международных организаций)
Срок работы до 18 августа
Объем коллекции около 80 документов
Телефон для справок +375 (17) 293-27-30
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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