Залил мотор в одну секунду: последствия ливней в Минске обернулись фатальным ремонтом

Сильные ливни в Минске привели к затоплению улиц и повреждению автомобилей. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя и электроники, водителям рекомендуют соблюдать правила движения в непогоду и знать алгоритм действий при попадании машины в воду.

Фото: Pravda.Ru by Федор Савченко is licensed under Все права защищены Затопленная улица в городе

Событие касается всех автовладельцев столицы, особенно тех, кто пользуется автомобилями с низким клиренсом или электромобилями. В случае попадания в глубокую лужу риск повреждения узлов возрастает, а неправильный запуск заглохшего в воде мотора может привести к его полному выходу из строя.

Риски при затоплении: от коррозии до гидроудара

Наиболее опасным последствием является гидроудар — резкое попадание воды в цилиндры и камеры сгорания. Поскольку вода не сжимается так, как воздушная смесь, происходит мгновенная остановка двигателя, что часто приводит к деформации поршневых колец, распределительных валов и кривошипно-шатунного механизма.

По мнению мастера столичной СТО Дмитрия Данильчика, тяжесть последствий зависит от оборотов двигателя в момент попадания воды: при низкой скорости мотор может просто заглохнуть, а на высоких оборотах разрушения будут серьезнее. Особенно уязвимы дизельные двигатели из-за высокой степени сжатия.

Помимо двигателя, вода может повредить следующие узлы:

Трансмиссия: через сапуны в коробку передач и мосты может просочиться вода.

через сапуны в коробку передач и мосты может просочиться вода. Электроника: блоки управления подушками безопасности и ремнями часто расположены под сиденьями. Попадание влаги вызывает коррозию плат и короткие замыкания.

блоки управления подушками безопасности и ремнями часто расположены под сиденьями. Попадание влаги вызывает коррозию плат и короткие замыкания. Оптика: противотуманные фары из-за низкого расположения страдают чаще всего.

противотуманные фары из-за низкого расположения страдают чаще всего. Аккумуляторы электрокаров: для электромобилей затопление грозит отказом управления батареей, потерей емкости и перегревом компонентов.

Что делать, если машину затопило

Если автомобиль припаркован в воде или заглох в луже, категорически запрещено пытаться завести двигатель — это прямой путь к гидроудару. В такой ситуации следует вызвать эвакуатор или вытолкнуть машину на сухой участок.

До доставки в сервис владелец может самостоятельно снять клеммы с аккумулятора и выкрутить свечи зажигания.

В сервисном центре специалисты проводят следующие работы:

ручной прокрут двигателя для проверки воды в цилиндрах;

оценка состояния воздушного фильтра;

продувка и очистка всех электрических разъемов;

демонтаж и просушка фар;

химчистка салона для предотвращения появления плесени и коррозии внутренних деталей кузова.

Рекомендации по безопасности на дороге

Начальник отдела ГАИ МОБ УВД администрации Фрунзенского района Минска Евгений Казарин советует водителям в сильный ливень снизить скорость на 20-30% от разрешенной. Сцепление шин с асфальтом в таких условиях падает в 1,5-2 раза, а тормозной путь увеличивается.

Ситуация Рекомендация Движение в ливень Увеличить дистанцию до впереди идущего авто в два раза. Переезд лужи Держаться самой высокой части дороги, избегать резких разгонов. Парковка Не оставлять авто в низинах и около водостоков.

Состояние городской канализации

По данным Мингорисполкома, общая протяженность сети дождевой канализации в Минске превышает 2,1 тысячи километров. Однако из-за холмистого рельефа города вода быстро скапливается в низинах. Основными проблемами остаются нехватка коллекторов для отвода воды и забивание решеток дождеприемников мусором и песком.