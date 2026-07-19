Залил мотор в одну секунду: последствия ливней в Минске обернулись фатальным ремонтом

Сильные ливни в Минске привели к затоплению улиц и повреждению автомобилей. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта двигателя и электроники, водителям рекомендуют соблюдать правила движения в непогоду и знать алгоритм действий при попадании машины в воду.
Событие касается всех автовладельцев столицы, особенно тех, кто пользуется автомобилями с низким клиренсом или электромобилями. В случае попадания в глубокую лужу риск повреждения узлов возрастает, а неправильный запуск заглохшего в воде мотора может привести к его полному выходу из строя.
Наиболее опасным последствием является гидроудар — резкое попадание воды в цилиндры и камеры сгорания. Поскольку вода не сжимается так, как воздушная смесь, происходит мгновенная остановка двигателя, что часто приводит к деформации поршневых колец, распределительных валов и кривошипно-шатунного механизма.
По мнению мастера столичной СТО Дмитрия Данильчика, тяжесть последствий зависит от оборотов двигателя в момент попадания воды: при низкой скорости мотор может просто заглохнуть, а на высоких оборотах разрушения будут серьезнее. Особенно уязвимы дизельные двигатели из-за высокой степени сжатия.
Помимо двигателя, вода может повредить следующие узлы:
Если автомобиль припаркован в воде или заглох в луже, категорически запрещено пытаться завести двигатель — это прямой путь к гидроудару. В такой ситуации следует вызвать эвакуатор или вытолкнуть машину на сухой участок.
До доставки в сервис владелец может самостоятельно снять клеммы с аккумулятора и выкрутить свечи зажигания.
В сервисном центре специалисты проводят следующие работы:
Начальник отдела ГАИ МОБ УВД администрации Фрунзенского района Минска Евгений Казарин советует водителям в сильный ливень снизить скорость на 20-30% от разрешенной. Сцепление шин с асфальтом в таких условиях падает в 1,5-2 раза, а тормозной путь увеличивается.
|Ситуация
|Рекомендация
|Движение в ливень
|Увеличить дистанцию до впереди идущего авто в два раза.
|Переезд лужи
|Держаться самой высокой части дороги, избегать резких разгонов.
|Парковка
|Не оставлять авто в низинах и около водостоков.
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