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Белоруссия: жителей страны призвали использовать сезонные лисички и боровики для домашних блюд

Беларусь

В Белоруссии в разгаре сезон сбора лисичек. Традиция самостоятельно собирать лесные грибы остается важной частью повседневной жизни и культуры жителей страны.

Лисички
Фото: unsplash.com by Andres Siimon is licensed under Free to use under the Unsplash License
Лисички

Поход в лес для многих белорусов — это не только способ получить свежие продукты, но и связь с историей семьи и предков. Домашние блюда из самостоятельно собранных грибов ценятся выше покупных из-за особого вкуса и процесса их заготовки.

Для тех, кто отправился за грибами или приобрел свежие продукты на рынках, предлагаем простой рецепт домашнего супа.

Рецепт супа из лесных грибов

Ингредиент Количество
Свежие лесные грибы (лисички, боровики) 150-200 г
Картофель 4-5 шт.
Морковь 1 шт.
Лук 1 шт.
Дополнительно Масло, соль, черный перец, лавровый лист

Способ приготовления

Грибы очищают от песка и мусора, промывают. Крупные экземпляры нарезают, мелкие оставляют целыми. Затем грибы отваривают в кипящей воде в течение 15 минут и откидывают на дуршлаг.

Лук мелко шинкуют, морковь трут на крупной терке. Овощи обжаривают на масле до мягкости.

Картофель нарезают кубиками или соломкой, заливают водой и ставят на огонь. После закипания в кастрюлю добавляют зажарку из лука с морковью и подготовленные грибы. В суп добавляют соль, перец и лавровый лист. Варить нужно еще 20-30 минут. При подаче рекомендуется добавить свежую зелень.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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