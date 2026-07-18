Белоруссия: жителей страны призвали использовать сезонные лисички и боровики для домашних блюд

В Белоруссии в разгаре сезон сбора лисичек. Традиция самостоятельно собирать лесные грибы остается важной частью повседневной жизни и культуры жителей страны.
Поход в лес для многих белорусов — это не только способ получить свежие продукты, но и связь с историей семьи и предков. Домашние блюда из самостоятельно собранных грибов ценятся выше покупных из-за особого вкуса и процесса их заготовки.
Для тех, кто отправился за грибами или приобрел свежие продукты на рынках, предлагаем простой рецепт домашнего супа.
|Ингредиент
|Количество
|Свежие лесные грибы (лисички, боровики)
|150-200 г
|Картофель
|4-5 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Лук
|1 шт.
|Дополнительно
|Масло, соль, черный перец, лавровый лист
Грибы очищают от песка и мусора, промывают. Крупные экземпляры нарезают, мелкие оставляют целыми. Затем грибы отваривают в кипящей воде в течение 15 минут и откидывают на дуршлаг.
Лук мелко шинкуют, морковь трут на крупной терке. Овощи обжаривают на масле до мягкости.
Картофель нарезают кубиками или соломкой, заливают водой и ставят на огонь. После закипания в кастрюлю добавляют зажарку из лука с морковью и подготовленные грибы. В суп добавляют соль, перец и лавровый лист. Варить нужно еще 20-30 минут. При подаче рекомендуется добавить свежую зелень.
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